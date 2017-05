Una de las cosas que llama la atención en el anunciado cambio de nombres de las calles de Valencia es el proceso de 'resignificación'. Se refiere a la conservación del nombre actual, como la Plaza de América, pero dotándole de otro significado no vinculado al franquismo. Me pregunto cuántos valencianos saben que esa plaza incumple la Ley de la Memoria Histórica.

La duda ante ese anuncio es por qué no hacen lo mismo con lugares que podrían mantener el nombre con otro sentido, por ejemplo, la Plaza Mártires. Dicen que van a cambiarla por Plaza de la Llotjeta pero ¿acaso no hubo mártires en Valencia durante los años 30 sin vinculación alguna al franquismo? Eso es lo que dicen los historiadores y lo que reivindica la familia Alcántara-Ríos de sus bisabuelos, asesinados por ser católicos, no por sus ideas políticas. El ayuntamiento debería aclarar cuándo opta por cambiar y no por resignificar pudiendo hacerlo como es ese caso. De lo contrario, la sensación para los valencianos no puede ser otra más que la de sectarismo.

Decía Pío Baroja que ser carlista se cura leyendo y ser nacionalista, viajando. Pero ser sectario se cura estudiando historia. Personalmente no tengo inconveniente en el cambio de nombres y entiendo que deben responder a realidades excelsas para la comunidad que vive en ella. Es más, lo que me duele es que haya vivencias y valencianos ilustres que merecen algo más que una calle y no van a ver cumplida ahora la oportunidad de tenerla. Hablo, por ejemplo, de los judíos, sometidos al pogromo entre estas mismas lindes y expulsados de su casa -que ahora ocupamos nosotros- sin que la memoria histórica se remonte a su sacrificio: Blanquina March, madre de Juan Luis Vives, o Elionor Esparza, mujer de Lluis Alcanyís, quemada viva por la Inquisición.

Por eso defiendo que no existan ya la Plaza del Caudillo ni la calle Falangista Esteve ni se dejen nombres que constituyan un homenaje a quienes no lo merecen. Y eso que a veces los vaivenes nominales nos han llevado de cabeza, no en vano pasamos de decir Avenida José Antonio a Reino de Valencia, antiguo Reino y nuevamente Reino en función de quien gobernara en el Ayuntamiento. Con tanto cambio, hubo un tiempo en que no sabía muy bien en qué etapa estábamos ni qué decirle al taxista y a punto estuve de optar por pedir que me llevara a la 'Avenida de la antigua provincia romana de Hispania Citerior', pero desistí porque hubiera sido un lío.

Ahora, que ya vamos cumpliendo años, me visualizo como mis ancestros que nunca dejaron de hablar de la Bajada de San Francisco o la Plaza de Emilio Castelar. Me veo así cuando intente explicar que el autobús se coge en algo que no es General Urrutia pero no me viene a la cabeza en ese momento. Las calles son memoria siempre que las cultivemos. Quizás es eso lo que necesita esta ciudad más allá de la batalla política: conocer mejor nuestra historia común. Pero completa.