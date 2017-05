MEMORIA PARA TODOS

Ya no vale la pena centrarse en lo absurdo que resulta que el ayuntamiento de una gran ciudad dedique tiempo y dinero a cuestiones que no están en la agenda de sus ciudadanos, que no figuran entre sus prioridades, como es el cambio del nombre de algunas calles. El consistorio lo justifica por el cumplimiento de una ley, la de memoria histórica, que obliga a retirar todo vestigio de reconocimiento a personajes relacionados con la dictadura franquista. ¿Implica eso quitar del callejero a dirigentes políticos que fueron asesinados por el bando republicano, a catedráticos de Universidad, a intelectuales? La lista de los agravios, de las injusticias históricas que Ribó y su equipo de Gobierno van a cometer sería tan larga que es preferible no entrar en el caso a caso. Pero si grave es que se intente borrar la huella de personas que forman parte del pasado de Valencia aún peor es que se pretenda imponer una nueva realidad basada en la peculiar ideología del alcalde y de los partidos del tripartito. Como toda la izquierda, trazan una división entre el fascismo y el comunismo, mientras que los auténticos demócratas, quienes defienden unos derechos humanos universales, consideran tan perverso lo uno como lo otro. Por eso no tienen mayor inconveniente en recuperar una cabalgata republicana que en 1937 ensalzaba a Stalin, un genocida. Y por eso concedieron todo tipo de reconocimientos y honores a Alejandra Soler, una maestra que se exilió de España y se marchó a la Unión Soviética, en tiempos de Stalin, y que unos años antes de morir fue nombrada hija predilecta de Valencia, recibió la Alta Distinción de la Generalitat y ahora va a tener una calle en la ciudad. Que entonces no tuviera noticia de los crímenes del comunismo puede ser creíble, pero sabiendo como sabemos ahora las atrocidades cometidas al otro lado del Telón de acero por los regímenes de su ideología resulta descorazonador y al mismo tiempo muy ilustrativo del personaje que declarara que al final de sus días seguía siendo comunista, como si nada hubiera pasado, como si tal cosa, ajena al sufrimiento de millones de seres humanos. Esa es la vara de medir del ayuntamiento, si es de izquierdas es que es buena, si es de derechas es que es un fascista al que hay que borrar de los libros de historia, como si no hubiera existido. Durante un tiempo pensamos que la transición había sido un logro, que había servido para cerrar heridas, para pasar página, para centrarnos en el presente y olvidarnos del pasado. Nos equivocamos. En la sociedad española existía una corriente subterránea de rencor y de resentimiento y un afán de venganza que afloró a partir de la ley de memoria histórica de Zapatero y que al menos en Valencia tiene ahora su sede central en el ayuntamiento de la ciudad.