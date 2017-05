La cuarta Valencia

Valencia ha tenido, probablemente, tres etapas históricas en los últimos cuarenta años. En la primera, la de los 70 y primeros 80, era todavía la mayor agrociudad de Europa. Y aunque ya tenía una gran industria, predominaba en el discurso capitalino el mundo del campo y de sus frutos. También la pujanza mercantil y los valores de la clase media. El emblema de esa Valencia eran las naranjas y las oficinas. Y su contrapunto venía de una universidad combativa y vanguardista.

La segunda etapa, ya plenamente en democracia, fue dirigida en parte por aquellos profesores de la enseñanza superior. Fue la Valencia del PSPV, la de las grandes obras pendientes. La de la urbanización de infinidad de calles, la de los parques nuevos, la del alcantarillado. También la urbe que recuperó institucionalmente el idioma valenciano. Y que fue muy ambiciosa en lo cultural porque había mucho por hacer. De ese tiempo quedó como símbolo extraordinario el Jardín del Turia.

La tercera Valencia fue la del PP, que empezó ya con el PSPV declinante, el partido que había ideado la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Iniciativa aprovechada por los populares que, a su amparo, acentuaron el nuevo discurso optimista, ruidoso y resultón. Esa Valencia triunfal catapultó la imagen de la ciudad en toda España y también más allá. Pero se trata de un modelo agotado económica y socialmente. Y eso que en plena crisis, el PP aún lograría dos victorias electorales. Porque la inercia era muy grande. Y porque Rita Barberá, de algún modo, reconectó la ciudad nueva a la plácida y mesocrática de los años 70 e incluso más atrás.

Es ahora cuando tiene que ahormarse la cuarta. Esa Valencia que va surgiendo en la calle, aunque no tenga grandes argumentos arquitectónicos ni grandes reflexiones detrás. La Valencia actual, que es más ciclista, alternativa, moderna, cosmopolita y turística. Más libre y ciudadana pero que no por ello deja de necesitar el impulso público. El relato y la estrategia. Y ahí las cosas no están claras. Porque así como Rita Barberá supo reabrir y tunear la narrativa más clásica de la urbe, está por ver si los actuales políticos municipales aspiran a reeditar la mayoría sociológica que aglutinó el PSPV durante doce años. O si se lanzan por el precipicio de la retórica y el sectarismo, por mucho que tengan a los socialistas en el equipo de gobierno. Hay argumentos para avalar ambas rutas. Obviamente, el mejor camino para la sociedad sería el de la revitalización de aquel reformismo progresista que vivió Valencia entre 1979 y 1991. Ahora bien, si los que realmente deciden en la corporación refuerzan su línea más ideologizada ahora que empieza la segunda mitad de su mandato, la Valencia que pretenden terminará siendo la inacabada flor de una legislatura.