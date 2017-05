Uno de los deportes practicados con mayor frenesí en esta bendita Comunitat quizá sea el de despellejar al prójimo a la mínima ocasión. Un siniestro placer hidrata ciertas almas, presuntamente benignas, que luego arrojan bilis desde el gaznate empleando inusitada furia. Pero no es menos cierto que, en paralelo a estos sañudos fusilamientos maniqueístas, poseemos una enorme virtud que rara vez glosamos, me refiero a la tolerancia. Ignoro si esta tolerancia aplastante, que manifestamos en los terrenos de los pecados de la carne y en otras esferas relacionadas con los placeres terrenales y lúdicos, muestra alguna vinculación con el clima y el Mediterráneo que lame sensual nuestros tobillos, posiblemente sí. Pero conviene señalar que, en general, somos gente comprensiva, solidaria, atenta, incluso cortés y, desde luego, muy tolerante. Nuestros enfados duran lo que el pedo de un canario y, tras el estallido de la ira, nos atenaza el arrepentimiento. Es nuestro lado de genuina traca. Bum, primero la explosión, y cuando el estrépito desaparece, cuando el humo se evapora, nos empapa la melancolía y ese «ostras, igual he exagerado...» Estos pactos de tolerancia tácita se establecían sin problemas entre la policía local y los conductores cuando estos últimos aparcaban por las bravas, donde podían, durante los partidos en Mestalla o cuando los actos del día de la Mare de Déu. Ahí nunca se multaba pues se entendía que son días especiales. He aquí un ejemplo de máxima y sensata tolerancia. Sin embargo esta tendencia se ha quebrado y ahora los uniformados seguro que han recibido órdenes de enchufar las recetas lesivas a esos conductores. No deja de ser curioso que, al menos en esto, y a lo mejor en más asuntos de los que imaginamos, la izquierda exuda mayor énfasis represivo que la derecha. Manda huevos.