El PSOE, roto

El PSOE no tiene arreglo, a tenor del debate que presenciamos ayer entre los tres candidatos a la secretaría general, que en realidad son dos, porque Patxi López no se pudo reprimir de soltar a Pedro Sánchez andanadas de las que hacen pupa, mientras que a Susana Díaz sólo le reprochó que quiera compatibilizar el cargo con el de presidenta de la Junta de Andalucía, y lo poco que quedó claro tras hora y media de discusión es que el ex lehendakari prefeririría antes ser parte del equipo de ella que del de él.

Si los militantes del PSOE que pueden votar en las primarias del domingo que viene tuvieran cordura, López ganaría por goleada. Es el candidato sereno, cargado de razón, muy bien colocado en el papel de mantener la paz en la familia socialista a base de evitar enfrentamientos personales o recordar constantemente sucedidos del pasado. Como no la tienen, en lo que no se diferencian mucho del resto de los españoles, el duelo sigue siendo cosa de dos y la motivación para meter una u otra papeleta en las urnas va estar basada en el corazón, o las vísceras, y no en la razón.

No hay que hacer ni caso de las encuestas que se publican estos días en los medios de comunicación sobre las posibilidades que tienen Díaz o Sánchez de alzarse con la victoria. No hay manera de medir la opinión de poco más de cien mil personas con un sondeo efectuado con un par de cientos de llamadas a nivel nacional. Todo dependerá de si los militantes que van a votar, que tampoco serán todos los afiliados, están de acuerdo o no sobre dos cuestiones: una, que fue correcto permitir con la abstención que esté gobernando Mariano Rajoy; dos, si tiene que dimitir el líder del partido que fracasa estrepitosamente en unas elecciones.

A Pedro Sánchez le está haciendo la campaña el PP con su nueva tanda de descubrimientos de casos de corrupción. Ver a Mariano Rajoy en La Moncloa es algo que produce una reacción visceral entre muchos de los militantes socialistas. Como quedó patente en el debate de ayer, el ex secretario general se lo juega todo a esa baza. Lo demás son pellizquitos de mona para tratar de demostrar que Susana Díaz cambia tanto de opinión o no tiene clara la idea de lo que es España como él, lo cual es imposible porque no hay político de ningún partido que le supere ni en lo uno ni en lo otro.

Se nota que la presidenta andaluza disfruta hablando de los bandazos que pega su rival, pero ese no es argumento nuevo ni de mucho calado. Donde pisa fuerte es cuando recuerda una y otra vez que con Pedro Sánchez el PSOE sólo ha estado yendo de derrota en derrota hasta la derrota final, que puede que sea la última del partido si él vuelve a presentarse como candidato a presidir el Gobierno. Cada vez que le recuerda sus 85 diputados en las últimas generales parece que le clava 85 cuchillos. Si lo hace el domingo o no lo veremos dentro de cinco días.