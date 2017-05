MENOS NIÑOS, MENOS AULAS

El Arreglo Escolar de la Concertada -y reducción de conciertos en Bachillerato- junto con la tímida comunicación sindical y de familias ha hecho pasar desapercibido aquello que afecta a la escuela mayoritaria, la escuela pública. Tampoco ayuda la escasa transparencia que esta planificación tiene desde la Administración, de tal forma que nunca cuadran los números que unos y otros agentes escolares proporcionan. En la pública, la distorsión también viene por lo que se llaman las aulas habilitadas, clases tan supuestamente provisionales como un barracón, pero tan reiteradas curso tras curso como tantas de estas aulas prefabricadas, que permiten que a la Conselleria las cuentas siempre le salgan positivas.

Así, según los números que proporciona cada curso el sindicato STEPV, si sólo se tiene en cuenta el crecimiento neto de estas aulas habilitadas, el saldo en la pública también sale negativo, más allá de las 32 nuevas unidades de 2 años que la Conselleria crea en colegios públicos.

Otro dato que este sindicato asocia a la propuesta de Arreglo Escolar es que en seis pueblos valencianos desaparecerá el servicio educativo. Pueblos pequeños, que efectivamente no llegan al mínimo de cinco alumnos para hacer una aula unitaria, pero que obligarán a sus pocos niños a desplazarse y pondrá en riesgo la propia viabilidad demográfica de la población. También desaparecen unidades rurales en otras 13 poblaciones, lo que las deja en mínimos educativos y en riesgo de desaparecer a medio plazo.

Lo curioso es que justo en 2014, el año de nacimiento para los niños y niñas que ahora entran a los tres años, repuntó tímidamente la natalidad valenciana.

Sin embargo, la Conselleria ha tirado de plantillas, de crecimiento en un millar de docentes, para defender su propuesta, argumentando que los docentes afectados no perderán su plaza sino se encargarán de refuerzos y apoyo en el centro. Así explicado por el conseller, tan escuetamente, parece que para tener plantilla extra se requiera perder alumnos, o que los alumnos de centros completos no tendrán dichos refuerzos, lo que no tendría sentido. Es la mitad de la explicación.

La Conselleria dota a través del PAM de esos recursos extra, donde recoge los distintos programas de refuerzo, compensación y en general los recursos humanos que los centros percibirán por encima de su plantilla de catálogo. En suma, con otros nombres y prioridades, laboralmente es el modelo que el PP realizó con los contratos programa, con el riesgo de que se reduzca profesorado estable y da flexibilidad a la Administración para trasladar el personal de un centro a otro sin los condicionantes de las plazas en propiedad del funcionariado. También esa opción ha sido usada, en menor medida, en la bolsa de recolocación firmada en el sector concertado. Que los sindicatos que criticaban aquel modelo laboral de los contratos programa ahora lo acepten con los PAM es otro cantar.

De hecho, la negociación de unos nuevos acuerdos de plantillas docentes ha desaparecido del calendario de negociaciones de la Mesa Sectorial, aunque son estas plantillas las que dan esa estabilidad a los equipos pedagógicos de los centros. Así, si se quiere dar más recursos humanos a un centro para que asignen los recursos extra en lo que consideren desde su autonomía pedagógica, el camino sería un acuerdo de plantillas más generoso. El riesgo, claro, es la rigidez del modelo laboral y la posibilidad de reparto de horas libres lo que provoca ineficiencia de los recursos.

Más allá de las soluciones laborales, lo que evidencia este Arreglo Escolar, tanto en pública como en concertada, es que la baja natalidad introduce tensiones en nuestro sistema educativo. Está claro que si no hay niños, para qué colegios, pero ese absoluto nunca será tal, y en el declive se deteriora el servicio. Pensar que la solución pasa por agigantar las plantillas frente a un público menguante es, a la larga, ilusorio.

Si existe un objetivo compartido por toda la escuela, por todos los docentes y por todos los titulares, éste debiera ser la promoción de la natalidad y su concreción en políticas de conciliación, aunque sea en términos de supervivencia.

Este descenso de niños y niñas ha avivado, además, la disputa entre pública y concertada. Le pelea por la cuota de un mercado en retroceso ¿Redes subsidiarias o complementarias? El gran temor es cuando dejas de ser necesario por falta de niños.