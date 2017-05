Los jueces o juezas, no vaya a ser que alguien se mosquee, han subido escalones en el reconocimiento de los ciudadanos. Y no me refiero al reconocimiento como prestigio ante la opinión pública. Me refiero al hecho de ser 'conocidos'. Porque no hace muchos años los ciudadanos apenas sabían el nombre y apellidos de los jueces. Los abogados sí, como es logico. Y quizás se establecía una excepción en los pueblos pequeños. ¿Fuera de ellos? Tal vez poseían esa información aquellos ciudadanos que no habían tenido éxito en sus demandas, o los delincuentes condenados. ¿Pero qué pasa ahora? Ahora se busca presentar la denuncia o demanda tal o cual día porque, de ese modo, será competencia de un determinado juez. Es decir, los abogados, y también los políticos, conocen 'de qué pie cojean los jueces'.

¿No quedamos en que los jueces deben ser independientes? Bueno, existen jueces más progresistas y otros conservadores, pero si aplican la ley están cumpliendo con el ejercicio que se les encomendó. Sin embargo, los grandes asuntos o macrojuicios han hecho saltar a los jueces al conocimiento, a veces hasta pormenorizado, de los ciudadanos. Se habla de ellos casi cada día en los medios de comunicación, y no digamos nada de las redes sociales y los programas televisivos. Algunos jueces o juezas alcanzan, por mor del tema que está en sus manos, el 'estrellato'. Y algunos de ellos también lo hacen -como si fuera una estrella Michelin- por sus declaraciones e intervenciones. ¡Mal asunto, al menos para mí mal asunto!

Y la cosa se complica por las llamadas puertas giratorias. Del juzgado a la política, en tal o cual partido, o en tal o cual cargo bajo la dirección de tal o cual partido. Y después de ese ejercicio político, a usar la puerta giratoria y volver al juzgado ¿Qué hacer? Arreglar un tema que lleva a muchos ciudadanos a dejar de creer en la independencia de la Justicia. Y los ciudadanos, al menos yo, queremos unos jueces jueces, y no estrellas o estrellitas. ¡Y fuera las puertas giratorias que sólo complican el camino hacia la plasmación de este ideal!