El mismo día que se daba a conocer el plan nacional contra la despoblación acordado por unanimidad en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias se anunciaba que la vetusta línea de ferrocarril entre Xàtiva y Alcoi se cerrará durante dos meses para acometer unas obras de mejora largo tiempo demandadas por los vecinos y los ayuntamientos de las localidades que recorre dicho tren, que en muchos tramos circula con limitaciones de velocidad de 30 y 40 kilómetros por hora. Lo de un plan contra la progresiva extinción de eso que Sergio del Molino ha venido a calificar con acierto como «la España vacía» queda muy bien y sirve para tranquilizar conciencias de los urbanitas -me incluyo entre ellos- preocupados por unas zonas rurales que nos gusta visitar durante los fines de semana y los puentes pero a las que prácticamente ninguno nos iríamos a vivir porque las condiciones de vida son mucho más duras que en las ciudades y las oportunidades laborales muy inferiores, al igual que la oferta de ocio y cultura, por no hablar de los colegios para los niños o la atención médica especializada. La publicación del libro de Del Molino y de otros posteriores sobre el mismo tema junto con un programa que Jordi Évole dedicó a los pueblos que se van quedando sin habitantes ha servido para crear un estado de opinión acerca de un problema tan real como grave: la España interior se vacía, excepto la gran metrópoli madrileña y unos pocos nucleos urbanos más. Los años cincuenta iniciaron el éxodo del campo a la capital de España y al resto de grandes ciudades, la mayoría ubicadas en la costa (Barcelona, Valencia, Bilbao). Y la apuesta por el AVE a partir de finales de los ochenta, relegando al ferrocarril tradicional, no ha hecho más que acentuar un modelo de crecimiento que ahora tiene difícil retroceso, por no decir imposible. No es sólo la línea Xàtiva-Alcoi, que aunque va a estar dos meses fuera de servicio al menos tiene la suerte de haber sido agraciada con unas pequeñas obras de mejora, es también la Sagunto-Teruel, o la de Requena-Utiel-Cuenca. Y aunque no todo se reduce a las infraestructuras (no hay nada que hacer si no hay empresas y actividades que quieran instalarse en estos pueblos), no se puede ni soñar con una recuperación de la población si no hay unas mínimas garantías de accesibilidad, si la movilidad y la comunicación no están aseguradas. Desde luego por tren no lo están. Los planes oficiales, la creciente sensibilidad, la corriente de opinión que clama contra el olvido de la España interior choca contra un modo de vida que sólo se puede desarrollar en urbes de tamaño grande o mediano. Los que lamentamos la desaparición de los pueblos lo hacemos desde las grandes ciudades, una evidente e insalvable contradicción.