CELO, INTERÉS, COMPROMISO

A los aficionados, también al público que de vez en cuando se siente atraído y acude a una plaza de toros, no le deben sonar a nuevo los continuos llamamientos que la crítica viene haciendo para que quienes rigen el negocio taurino pongan en su quehacer el suficiente celo, interés y compromiso. El objetivo principal de un empresario o productor es que el evento que ofrezca alcance las mínimas cotas de calidad como para que sirva de gran reclamo para una próxima cita.

Como se puede apreciar en el párrafo anterior, implícitamente, además de defender al espectador, se están defendiendo también los intereses del gestor. Por tanto, el objetivo debería ser fácil de alcanzar. Pues no. Siendo una ecuación sencilla no la saben resolver y mucho me equivocaría si no dijera que no se lo toman en serio, y esa dejadez puede ser el combustible que provoque un incendio de consecuencias impredecibles. El último ejemplo de que celo, interés y compromiso, están alejados de la voluntad de los gestores, en este caso de nuestra plaza, lo tuvimos el pasado sábado.

Se anunció una novillada, que contaba ya con el beneficio de estar incluida en el abono de Fallas, lo que venía a asegurar una entrada decente. Además ocupaba la emblemática fecha de la festividad de la Virgen de los Desamparados, en la que hasta no hace mucho tiempo se ofrecía una corrida de postín. Sin embargo, siendo una novillada, no habría nada que objetar si hubiera estado programada igualmente acorde con la fecha y la categoría de la plaza.

Pero no. En esta ocasión en el cartel no figuraba ninguno de los novilleros que están dando motivos de ilusión a los aficionados, y los hay en cantidad y calidad. Se podría entender semejante «olvido» por razones de compromiso empresarial, pero nunca en las coordenadas actuales de la fiesta. Para colmo se les pone delante de una novillada desigual, fea y sin garantías. Toda una afrenta para quien pasa por taquilla.

Para concluir, una vieja reflexión: No conviertan la plaza de Valencia en una sucursal de la de Madrid. Ya lo fue una vez y no cuajó.