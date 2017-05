La clave en cualquier proyecto es trazar unas líneas maestras sobre las que actuar, un modelo que sirva como base para construir el futuro. También en el ámbito deportivo. Por eso Mateu Alemany, ahora que -con el permiso de Singapur- anda planificando con Marcelino el devenir deportivo del club de Mestalla, debería fijarse en gestiones de éxito para evitar dar pasos en falso que provoquen un nuevo fracaso. Muy cerca, en Orriols, tiene un ejemplo digno de imitar: la modélica confección de la plantilla del Levante 16-17. La clave, según confesaba recientemente Quico Catalán, radica en el ambiente de trabajo. El buen ambiente, se entiende. «La pasada temporada no acertamos, nos falló el ambiente de trabajo», reconocía pesaroso insistiendo en el concepto fragancial. Al parecer el ambiente reinante en la plantilla del descenso era de fiesta nocturna, con tendencia a formar capillitas en el vestuario. Cóctel letal que viene a explicar el poco interés del club en el regreso de los cedidos Deyverson o Víctor Camarasa. Lagarto, lagarto. Solo cabe hacer caja con estos dos excelentes jugadores y, si te he visto, no me acuerdo. Adiós y gracias.

Alemany debería saber que en la confección de cualquier proyecto hay que huir como de la peste de posibles manzanas podridas, analizando hasta el detalle el ADN de cada futbolista candidato a integrar la futura plantilla: gente con hambre, humilde, responsable y competitiva. Futbolistas ambiciosos con, si fuera posible, algún tipo de apego a la tierra o al club. Acertar es tarea ardua. Lograr, por poner un ejemplo, que un equipo, pese a haber logrado el ascenso, siga compitiendo al cien por cien como lo sigue haciendo este Levante no es sencillo. Triunfos como el del pasado sábado frente al segundo clasificado ponen en valor el compromiso de un vestuario. Eso solo se consigue a partir de un bloque humano espectacular donde todos forman una piña que se esfuerza por rendir siempre al máximo, exprimiéndose en cada entrenamiento. Profesionales que anteponen el club a sus ambiciones particulares, el grupo por encima del individuo. Los blanquinegros deberían tener en cuenta estos parámetros a la hora de fichar para huir de otro fiasco (y van.). Lo escribo de corazón, sin ironías. No sean mal pensados, lectores 'chotos' que de vez en cuando me reprenden por recurrir a alusiones (siempre cariñosas) al otro equipo de la ciudad. Estos consejos para que un «alemán» (Mateo) siga la senda exitosa de un «catalán» (Quico) ni van con segundas ni pretenden generar mal ambiente. Al contrario. Los granotas somos los primeros interesados en que el derbi de la ciudad dure muchos años en Primera. Buen ambiente, buen rollito. Paz y amor. Como la 'germanor' que el próximo domingo a buen seguro habrá con el Villarreal en Mestalla.