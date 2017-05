Tres, eran tres y ninguna era buena

Una deuda que supera los 1.500 millones; dos empresas, el ente público RTVV y RTVV SAU, sumidas en un proceso de liquidación interminable y costosísimo -27 millones en 2016- y una tercera, la neonata SA de Mitjans de Comunicació de la CV, cuya flamante directora general considera que con 55 millones y 500 empleados no tiene ni para empezar a emitir con un 60% de la producción ajena; un consejo rector que en lugar de atarla en corto en cuanto al gasto le canta al oído el 'Més lluny' de Llach... ¿Y todavía hay quien cree que me excedí al plantear que lo mejor que podrían hacer las Cortes en pro de la reapertura de la RTVV era anular todas las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora y volver a la casilla de salida? Aún me quedé corto. Deberían reescribir la ley, un disparate de la cruz a la raya, ya que no renunciarán al proyecto, que sería lo sensato.

Porque cuando dije tal cosa todavía no se sabía que el presidente de la corporación Enrique Soriano había suscrito contratos y convocado reuniones del consejo sin estar dado de alta en la Seguridad Social. No como ahora que, gracias a LAS PROVINCIA, estamos al corriente de que encima lo trató de arreglar contándole una trola al fisco. Hemos asistido a la sustitución, a conciencia, de una consejera inelegible, designada por error, por otra tan susceptible de incurrir en incompatibilidad manifiesta como la anterior. Y hasta las productoras se han quejado por el nombramiento como responsable de programación de un competidor suyo, Cèsar Martí, accionista, al igual que Roberto García, director de Teatres de la Generalitat, de Albena Produccions, empresa que figura entre las preseleccionadas para trabajar para la nueva Canal 9. Un conflicto de intereses idéntico al que se produjo en IB3 sin que la a la sazón consejera de Cultura balear y hogaño directiva de la CVMC Esperança Camps moviera, como ahora, un solo dedo para impedirlo. La productora fundada por un dirigente de Podemos en el archipiélago disparó sus ventas a IB3 un 635% en 2015. ¿Cuánto aumentarán las de Albera Produccions, una compañía admirable, por lo demás, en lo sucesivo? Tiempo habrá de descubrirlo. Bástenos por el momento confirmar que también se ha consumado el fin de la inocencia informativa. La elección de la primera noticia a cubrir, un pleno de las Cortes en el que el Consell tenía depositadas todas sus complacencias propagandísticas, y las públicas indicaciones del consejo rector sobre dónde grabar, constituyen sendos indicios de lo correveidile que será la emisora el día en que su directora cuente con los cuantiosos recursos que reclama para ponerla en marcha. Lo que no podrá volver a alegar dicha mujer para que no la achuchen con que el arranque es que la RTVV original tardó cinco años en materializarse porque en los 80 hubo que construir el Pirulí y formar a los profesionales. Y ahora va sobrada de ambas cosas.