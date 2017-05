PRIMER AVISO

La historia de la humanidad siempre vino jalonada por las apocalípticas e inquietantes teorías del fin del mundo. Por distraídas y destarifadas, me encantan las predicciones agoreras con fecha de caducidad. Qué morbazo. Leo todo lo que encuentro sobre el asunto, incluso en cierta ocasión leí atento el análisis de un célebre pensador que, además, gastaba aire de verdadero pensador, lo cual, en estos casos, otorga un plus de credibilidad. En efecto, aquel hombre, profesor jubilado de las mejores universidades made in Usa, era de geografía ventriprotente, lucía canosa melena aleonada, frondosa barba del mismo color y dos ojos azules presidían su hirsuto careto. De un hombre así no queda más remedio que fiarse. No recuerdo su nombre, pero sí su mensaje, y me pareció interesante lo que opinaba... La hecatombre no nos devastaría mediante una plaga zombi o una invasión de extraterrestres chupasangre, sino por un colapso total de internet. Cuanto mayor sea nuestra dependencia a la red, mayor será la derrota. Apuntaba este señor que, ahora que caigo, se asemejaba al director del circo Gran Fele, el peligro de nuestro enganche a la tecnología. Estamos cerca de alcanzar el punto en el cual todas nuestras actividades sociales, económicas y lúdicas se realizarán vía internet. Las compras de alimentos, las transacciones bancarias, la gasolina del coche, las comunicaciones, los transportes de mercancías, en fin, absolutamente todo. Y cuando todo circule a través de las cibernéticas conexiones de la red, en caso de gran apagón, por culpa de los filibusteros informáticos o de lo que sea, entraremos en un oscuro laberinto equiparable al páramo de Mad Max porque saldremos a la calle armados con un cuchillo jamonero para buscar comida y agua. Será el fin de nuestro mundo. A lo mejor sin internet no vivíamos tan mal.