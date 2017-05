Populismo eurovisivo

Para el participante de un festival de la canción, solo hay una cosa peor que quedar el último: hacerlo por cantar mal. Confieso que no veo Eurovisión desde los tiempos gloriosos de Betty Misiego, Micky y José Velez y de entonces proceden también mis ganadoras favoritas, interpretadas por Israel. Israel siempre me pareció un feliz anomalía en un festival que se creía europeo en origen. No forma parte del continente pero ha ofrecido canciones memorables a lo largo de la historia como A-ba-ni-bi o Hallelujah. Así, pues, no soy precisamente una eurofan pero en los últimos años, hasta los eurovisivoescépticos como yo acabamos por conocer los entresijos de una convocatoria cada vez más ridícula.

Cuando la televisión necesitaba reafirmarse y constituía el único medio para estrechar lazos en un continente que aún se recuperaba de las heridas del siglo XX, Eurovisión era una ventana al mundo. Sonaba la música en casa, salía en la tele en blanco y negro el fondo oscuro con la estrella circundando la sigla de TVE, y sabíamos que algo importante iba a comenzar. No era solo con motivo del concurso musical sino para las bendiciones del Papa, los saltos de esquí, el concierto de Año Nuevo o la boda de Lady Di. La sintonía de Eurovisión era una llamada; hacía que nos sintiéramos parte de un mundo mucho mayor que la España de los 60 o 70.

Sin embargo, en los últimos años ha ido perdiendo su razón de ser. Ni la música ni los artistas necesitan ese festival para darse a conocer, ni los países se venden en ese formato ni nos aporta nada como sociedad. El fracaso de este año invita a una profunda reflexión sobre el beneficio que ofrece a los españoles en relación al coste que tiene y que se financia con dinero público. Una cita en la que se ha introducido el criterio 'popular' para sustituir al técnico muestra año tras año el frikismo global. El festival de Eurovisión fue el primer escenario del nuevo populismo. El empeño por incorporar a los 'eurofans' y a los 'eurotrolls' hizo que llegáramos a ver actuaciones del peor formato televisivo, sin calidad musical ni interés por tenerla. Los eurofrikis se han adueñado de la cita y no me refiero a los aficionados que, muy legítimamente, tienen derecho a disfrutar, a viajar por todo el mundo siguiendo a sus ídolos y a comentar, reunirse y cenar viendo el espectáculo. Pienso, más bien, en esos seres que estropean el momento bajándose los pantalones en directo o con una barretina. Nadie se imagina el festival de San Remo con esas estupideces año tras año. Las autoridades de Eurovisión, en cambio, han cambiado las normas a su interés, han dejado votar al público pero han hecho caso omiso cuando les ha interesado y han enviado a participar -al menos, en España- a aficionados que no pueden ni compartir listado con otras grandes voces. 2017 es muy simbólico: último fue el puesto en el que quedó España y última debería ser su participación.