De continuo corren rumores de que tal o cual producto fitosanitario ha sido prohibido (sin ser cierto) o está a punto de serlo, o bien que determinados comercios citrícolas exigen que las plagas de los naranjos cuya futura cosecha pudan adquirir no sean tratadas con esta o aquella sustancia, o dejarán de comprar esa fruta.

Hablamos, por supuesto, de fitosanitarios perfectamente legales, permitidos por la legislación europea y española, respetando con holgura los plazos de seguridad previos a la recolección y, naturalmente, cumpliendo los LMR (límites máximos de residuos) establecidos por la normativa.

Nada de ir cada cual a su bola y por libre, sino cumpliendo la legalidad. Pero resulta que se multiplican los personajes que son capaces de ser más papistas que el Papa. Quizá no son muy devotos ni cumplen con el precepto de la misa dominical, pero a papistas no les van a ganar. ¿Qué han oído, que paparse mucho azúcar puede ser dañino?, pues optan por aborrecer el azúcar y exigen su desaparición. Ni verlo. Por si acaso. Así no pecarán. al menos no con el azúcar. Y en cuanto a residuos de tal o cual plaguicida, cero total; por si las moscas. Pero ¿acaso ha sido prohibido por las autoridades de la UE? No, pero está empezando a ser mal visto y dicen que quizás lo retirarán de la circulación. Sí, pero no lo han retirado. Vale, pero por si acaso.

El caso es que al mismo tiempo exigen que la fruta no tenga ni sombra de las plagas que tal o cual plaguicida combate, pero sin usarlo, o no comprará las naranjas. ¿Por qué? Los supermercados lo demandan así. Y de esta forma venimos sufriendo esta nueva modalidad de dictadura silenciosa, que impone por su cuenta prohibiciones de cosas que son perfectamente legales, y nadie rechista, todos parecen dispuestos a replicar la novedad. Por si las moscas. Hasta tal punto llega el temor a este dios moderno que marca la ruina o la viabilidad económica de unos u otros, con tal de que se haga o no lo que dicta; en realidad sus normas al margen de las que son oficiales y de obligado cumplimiento.

Es una situación verdaderamente escandalosa, en la que de continuo se lanzan a rodar exigencias y rumores sobre diversos productos fitosanitarios, casi siempre los más accesibles y de reconocida eficacia. ¿Interesa a algunos/as orientar el consumo hacia alternativas más caras y se valen para ello de lo que más tienen a mano, la rumorología, y el atávico temor del agricultor a que se le pueda quedar su cosecha sin vender?

Sorprende que, junto a las fundadas y reiteradas denuncias por la obligada desaparición de plaguicidas, o la competencia desleal de países terceros que siguen usando lo que aquí se prohíbe, no se señalen alguna vez estas prácticas de quienes, entre nosotros, ejercen de ser más papistas que el Papa.