OJO CON MARZÀ QUE LLEGA MAYO

Conforme se acerca el verano, el conseller de Educación, Vicent Marzà, comienza a convertirse en un factor de riesgo. Ya no por su gestión de la concertada, que también, sino para sus supuestamente queridos excompañeros profesores. Es aproximarse mayo y los centros escolares se echan a temblar porque, desde que arrancó la actual legislatura, no hay paz estival para los docentes. El primer año puso en marcha la Xarxa Llibres y logró poner a prueba los corazones de la comunidad educativa, ayuntamientos y libreros. Tanta prisa tuvo que todavía hay centros donde están sin aplicar la medida. En los ayuntamientos aún recuerdan el caos burocrático. Los padres no podemos obviar las ventajas de la medida, especialmente pedagógicas, pues los escolares han comprendido (y padecido) en sus propias carnes la importancia de cuidar los libros de texto que heredarán sí o sí (en teoría).

El año pasado volvieron las prisas al final del curso. A pesar de lo que Marzà afirmó por los pasillos de Les Corts a los que por allí andábamos, aprobó la posibilidad de aplicar la jornada continua en los colegios cuando los centros donde hay tres dedos de frente sabían que era imposible poner en marcha un proyecto pedagógicamente aceptable. Logró organizar tal empastre que hasta sindicatos reivindicativos con esta medida de tintes laborales admitieron que las prisas, como las noches de ronda, no son buenas, hacen daño y dan pena.

Vuelve mayo y Marzà comienza a tensarse. El viernes se anunció la autorización del número de unidades a concertar en los centros privados sostenidos con fondos públicos. Lo hizo a través de una nota que parecía un telegrama. Hasta la propia Oltra tuvo que pedir unos mínimos datos para ejercer su labor de portavoz con cierta dignidad, y de ahí bebió la prensa con avidez porque esa es la principal fuente a la que agarrarse cuando se trata de Marzà a final de curso.

Hay que dejar como excepción el decreto de plurilingüismo, presentado con tiempo para que cada centro estableciese a qué nivel se acogería. Aunque había trampa, ya que una vez todos optaron, se alcanzó un acuerdo con el ministerio del ramo para trapacear la norma. La supuesta posibilidad de que cada centro escolar adopte el nivel de plurilingüismo que considere más adecuado choca con la realidad del día a día de colegios donde la mayoría de los profesores no cuentan con suficientes conocimientos de inglés para trabajar los niveles que garantizan al alumnado salir con las competencias idiomáticas que tanto enorgullecen a Marzà, un correoso político con las ideas claras de lo que nos quiere hacer, algo que sólo sabe él hasta que se acerca el final de cada curso escolar y decide darnos una sorpresa a todos.