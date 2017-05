La indiferencia de las vacas ante el 'Brexit'

Naranja es el color de la sangre diluida. Cuando una bandera incluye el naranja en su gama suele responder a algún antiguo rojo apagado por los siglos. Estandartes guerreros, al fin herrumbrosos, que antaño significaron fiereza y temeridad. Menos en el caso de Irlanda. Su enseña lívida siempre fue símbolo de concordia. Usada por primera vez por los jóvenes nacionalistas en la revuelta de 1848. En ella, el naranja viene de la capa de Guillermo III de Orange y representa a los protestantes; el verde recuerda al trébol con que San Patricio explicaba la Trinidad a los celtas y alude a los católicos; y el blanco, interpuesto entre ambos, ocupa el lugar de la paz. La isla esmeralda, cuna de leyendas y ahogados, dialoga así con su otro yo frente al espejo. Aquí los muchachos cobrizos y las mujeres resueltas presumen de ser descendientes de capitanes españoles arrojados por la Invencible contra los acantilados. Irlanda, como Maureen O´Hara en Innisfree: «Es una pelirroja con todas sus consecuencias».

Estos días cruzo, conversando con los paisanos, la frontera imaginaria entre Irlanda e Irlanda del Norte una y otra vez. Ignoro dónde estoy, ya que no existe diferencia alguna entre las dos tierras brumosas o las dos lloviznas existenciales. A veces una señal de velocidad limitada en millas o kilómetros, quizá un precio en libras o euros, me sitúa. Hace veinte años que ya no existe la frontera, por eso es invisible. Hasta entonces, 3.524 muertos llenaron de dolor décadas de lucha civil. Tony Blair, uno de los protagonistas de la paz, me dice: «Esteban, el acuerdo de Viernes Santo fue posible bajo la premisa de que las dos partes pertenecían a la Unión Europea». El 'Brexit' se ha llevado esa condición al infierno, de ahí que vuelva el miedo si se levanta el muro.

Los ingleses se arrepentirán, pero aún no. Un tabernero en Greenore lo explica así: «Tengo un amigo que se divorció al descubrir que su mujer se acostaba con su mejor amigo, con el paso de los años los echa de menos». No sé si nos echarán de menos a tiempo. Reconstruir la aduana separará familias que conviven unidas, sin embargo, no repintar la raya, dejaría al mercado único europeo con la puerta de atrás abierta. Las vacas miran con indiferencia a los agrimensores que dividen sus prados por la mitad. No hay remedio.

Cuenta un anciano, sonriendo sobre su cerveza, que los leprechauns, esos duendes verdes que atesoran monedas de oro y viven en los bosques irlandeses, tienen la isla taladrada con sus túneles. Bajo la turba, alguno de esos pasadizos misteriosos, desde la edad del contrabando de tabaco, güisqui y bragas, une el sur con el norte. Ahora, cuando tabiquen, tendrán que gastarlo también los hermanos para visitarse y charlar. De los autores de las dos Alemanias, llegan las dos Irlandas. Maldito 'Brexit' arrogante, maldita estupidez nacionalista.