EL DOMINGO QUE VIENE

Las guerras entre hermanos dejan un eco más largo que el ruido y la furia que las determinaron. Las crisis internas sólo se solucionan si hay un enemigo exterior, pero eso ahora no es posible. Ya predijo Einstein que el último conflicto a escala mundial no sería con piedras y hasta Donald Trump no quiere meterse en más follones que no sean lo que él mismo provoca y ha destituido a James Comey, el director del legendario FBI que investigaba la llamada 'trama rusa'. La madeja es más grande que el ovillo. En su defensa ha llamado 'enemigos del pueblo' a todos los que escriban en los periódicos, a parte de los que hablan en las radios o dan la cara en las televisiones. Este 'Watergate' de ida y vuelta nos trae más locos de lo que ya estábamos y repercute mucho en esta pequeña provincia que llamamos España, donde las encuestas dan todavía un margen al autodestruido PSOE, empeñado en machacarse para seguir vivo. Parece que lo que más nos divierte es la lucha cuerpo a cuerpo, aunque la camisa no nos llegue al cuerpo. Las primarias del próximo fin de semana pueden aclarar las cosas, pero antes tienen que aclararse Susana Díaz y Pedro Sánchez. Se sabe que las autonomías más pobres son las que más tardan en conformarse con la pobreza. Más rezagado está el buen Patxi López, que ahora parece que se ha desactivado por el maldito virus. Uno se inclinan por Susana y otros por Pedro, pero sin se inclinan demasiado pueden caerse de boca, lo que no deja de ser un destino de los bocazas.

La invasión que sufre nuestro espléndido idioma nos obliga a hablar de selfies, de software y de hackers. Los analistas políticos se han convertido en traductores, mientras Pablo Iglesias respalda el desafío de Puigdemont y se dispone a oírle cerca de Cibeles y sus leones anfibios. Han visto correr tantas aguas que ni siquiera se molestan en comprarse un impermeable. La oyen como quien oye llover.