No creo en las casualidades

No existe relación, al menos en apariencia, aunque dos de los asuntos principales que maneja el Ayuntamiento con el Gobierno han sido noticia la semana pasada. En el Parque Central, un día después de aplaudir la propuesta del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el gobierno municipal planteaba objeciones al reparto en la financiación para las obras. En la Marina, cinco día antes del consejo rector del Consorcio se desconvocaba la reunión a petición ¿adivinan? del Ministerio de Hacienda, para darle otra vuelta a los números de la deuda y el presupuesto.

Efecto mariposa o teoría de los vasos comunicantes, el caso es que dos de los asuntos encarrilados por el Consistorio se han encontrado con baches en el camino. Y eso que el alcalde Joan Ribó intentó el jueves matizar la bombita lanzada el día anterior y asegurar que están por la colaboración y por pagar lo mismo que lo acordado en otras ciudades. Pero la desconfianza había vuelto a instalarse entre la Administración local y la estatal, que ha vivido momentos tan bajos como la incomunicación antaño entre el PP y el Gobierno de Zapatero.

Ahora parecía que estaba todo arreglado, más bien dicho encarrilado, con ese posibilismo propugnado por el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, quien la víspera del consejo había abogado por trazar un camino de tal manera que no se diera excusas al Gobierno para la falta de financiación, queda todo en entredicho por las dudas del Consistorio en repartirse el 50% del coste del canal de acceso con la Generalitat.

Y eso que De la Serna avisó el día del consejo, como publicó este periódico al día siguiente, de que si Fomento pone el dinero entonces no hace falta ninguna sociedad. O sea, un zasca en toda regla que hizo tambalear los planes municipales. Finalmente se arregló, al menos sobre el papel.

La prueba de que todo está 'ok' llegará cuando se encargue el anteproyecto del túnel que irá desde el bulevar sur hasta la estación Joaquín Sorolla. Lo más serio sería que entonces ya se tuviera claro el reparto de la financiación por aquello de las formas y de dar credibilidad a unas obras que para los vecinos siguen siendo una quimera. Lo de que el bulevar Federico García Lorca sea una calle transitable en lugar del 'cinturón de hierro', término acuñado por Rita Barberá si no recuerdo mal, no lo ve nadie.

Aunque si lo ocurrido en el Parque Central no es tan grave (la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, dice que todo estará acabado como pronto en quince años), más serio parece el retraso pedido por el Gobierno para el consejo del Consorcio Valencia 2007, sin fecha y con el compromiso de una reunión previa el próximo día 30.

Hay demasiados asuntos que requieren del consenso entre las Administraciones socias, inversiones privadas pendientes y varias reivindicaciones vecinales que requieren de acuerdos. Ojalá la petición de más tiempo se deba a que llegarán con una propuesta bajo el brazo en lo que respecta a la deuda y la financiación de la entidad. Nunca hay que perder la esperanza de que se trate a Valencia con la misma generosidad que hubo con las Olimpiadas de Barcelona o la Expo 92 de Sevilla.

Pero todo apunta que no será así, salvo que haya cambiado por completo la estrategia emanada del Ministerio de Hacienda. El delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, recordó recientemente que esos compromisos para el pago de la enorme deuda fueron impuestos por un Ejecutivo liderado por los socialistas.

Y dejando al margen la financiación, están los casos del concurso del nuevo varadero de la Marina, la liquidación del concurso para la transformación del antiguo y la apertura de más empresas en la dársena. Demasiados negocios en riesgo en Valencia para que surjan dudas a última hora y se pida aplazar el consejo.

Claro, que puede pasar como ha ocurrido con los Docks, donde se ha echado a perder un año entero de negociación en el último momento. En lugar de recuperar el edificio seis años antes de que caduque la concesión por un cuarto de millón de euros (a repercutir en la concesionaria), el gobierno tripartito prefiere romper el acuerdo con la empresa y lanzar una amenaza velada tras el anuncio de utilizar parte del inmueble como oficinas. Claro que los trabajadores deben estar en condiciones adecuadas, pero lo más llamativo haya sido, de nuevo, la incapacidad municipal para cerrar un acuerdo.