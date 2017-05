Comerciants, firers...

Valencians, clar. ¿De quí hauria d'escriure, interessat pel llector fidel de LP? Ara, sacsats en buit o rebombori propagandístic, destrellat polític i bufa en quadricula i paper. Nos cou lo que nos refilen i nos dol que ací no s'espavile, quan tots som afectats. Més que les urgències, vejam les conseqüències d'allò que podria ser i no és com deuria. De la queixa, el clam i la frustració nos pot traure un Palleter, un Vinatea, pero no és prou la reacció. Es fa precisa una acció des del lloc on s'ubique, des del propi pensament i preferència, des del moment en que s'alça del llit i calça un novell dia. Sumant-se a lo positiu i rebujant les vaguetats esterilisadores i les malicies destructores. Sense esperar que els demés prenguen per mi la meua càrrega; ni fugint el muscle escudant-me en lo que pot ser perillosíssima moda: enfrontar-nos en el circ del «i tu més» o anar a la pardala d'esperar o demanar 'el sobre' mentres la sanc de les necessitats s'escorre i les oportunitats de futur nos fuguen.

Cent anys fent fira i com diu 'Valéncia clau del comerç'.Des de lo més amunt o lo normal, ixqué dimarts un real toc o una republicana veu, fent glòria, pero també recomanant factor humà. És que necessita trobar-se i reunir-se, gojant hui d'unes ubicacions immillorables. Per ser la suma de l'interés general i el bon fi de l'intercanvi lo que deu salvar-nos, com a penyora per damunt de la mirada egoista. Ací devem respondre tots els valencians, sabent ser agents comercials, que pensen en les distintes opcions, necessitades de lligar, forjar i comerciar el futur, ya que en la barata de bens i servici ve el progrés dels pobles.

Cent anys de Fira Valéncia, bon espill. Netegen ses impurees, sense trencar esperances. Que no passe la nostra generació en va, que no nos rebuge, per inútils, el futur.