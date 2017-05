POR UN VALENCIA CON PODER DE DECISIÓN

Tengo muchas cosas que comentar acerca de lo acontecido durante esta semana en nuestro club: Anuncio oficial del nuevo entrenador para la temporada que viene y proceso seguido hasta su contratación, decisión prácticamente tomada en referencia al cargo que Voro desempeñará a partir del uno de julio, declaraciones del actual entrenador acerca de las responsabilidades a desarrollar en el futuro y en ese puesto y, finalmente, el comunicado anti agentes y clubes que actúan en contra de la buena, acertada y siempre oportuna gestión de los responsables de la academia del Valencia. Pero creo que me lo quedaré para las tertulias y entrevistas de viva voz. Las palabras escritas pueden ser malentendidas, y nada más lejos de mi intención. Que se me entienda correctamente, es uno de mis principales deseos. Y por descontado buscando siempre lo mejor para la entidad, «mi» Valencia CF, SAD.

Y ayer, victoria en Cornellà El Prat. Fijaos si ha impactado el fichaje de Marcelino como entrenador del equipo, que una vez anunciada la alineación, y sin que la pelota echase a rodar, ya muchos se ilusionaban con la propuesta del 4-4-2 decidida por Voro, lógicamente con el correspondiente influjo virtual y compenetración etérea entre el pensamiento del recién llegado y del que se va a marchar. Pero rodó el balón, y no fue así. Una pena, ya que alguna dosis más de esperpéntica extramotivación valencianista nos lo hacen pasar mejor, sobre todo a los incondicionales aficionados, a los que sin duda más respeto. Entiendo, eso sí, que necesitamos de estas cosas para asimilar lo vivido, y no renunciar al futuro ni siquiera después de la temporada sufrida. Pero esto es algo muchísimo más profundo. Nos venimos arriba con la misma rapidez con la que nos hundimos, somos igual de optimistas en la victoria que pesimistas en la derrota. Nuestra variabilidad de pensamiento, y con ello de comportamiento, puede hacer peligrar la toma de las más acertadas y correctas decisiones. Podemos perder completamente la verdadera perspectiva de la situación, y cegarnos a la hora de encontrar primero el problema y erradicarlo después. Veremos en todo caso, al final de mercado veraniego, si esto sucederá así o no. Sólo al final lo comprobaremos.

Me gusta un técnico fuerte, con personalidad, con poder de decisión. Pero él no ha vivido lo que nosotros hemos vivido estos dos últimos años. Así que demando, y hasta exijo, por el bien del Valencia, un club también fuerte, con personalidad y poder de decisión. No digo más. No sabemos nada de sus acuerdos, ni de sus cesiones, de una parte y de la otra. Aun no he visto decidir al que vendrá, pero sí a los que están. Ahí lo dejo. No pataleamos, porque nos gusta lo que se decide, pero ¡cómo patalearíamos si no nos gustara! Y lo digo, el proceso no es el adecuado. Insisto, lo dejo aquí. Iremos comprobando a lo largo del verano cómo se van tomando el resto de decisiones. Si nos gustan, será perfecto. ¿Y si no?. No fue un partido maravilloso, no sé si ni siquiera se mereció ganar, pero bonito y bueno es lograrlo.