Cuando era un bebé apareció en 'El Padrino'. Hizo un cameo en la segunda parte y en la tercera encarnó a Mary Corleone. La ilustradora valenciana María Herreros cuenta en el estupendo libro 'Marilyn tenía once dedos en los pies y otras leyendas de Hollywood' que cuando Sofia Coppola tenía tres años interrumpió una discusión de sus padres al grito de «¡corten!». Toda una premonición. La que fuera becaria del diseñador Karl Lagerfeld buscó su propio camino a pesar del apellido. El primer paso fue la adaptación cinematográfica de 'Las vírgenes suicidas', de Jeffrey Eugenides. Luego vino 'Lost in translation', con la que también rompió moldes: ganó el Globo de Oro a la mejor película y el Oscar al mejor guión original en 2004. Más tarde dirigió 'María Antonieta' y ahora estrenará 'The beguiled', que competirá en la sección oficial del Festival de Cannes, que se inaugura el próximo miércoles. Sofia Coppola cumple hoy 46 años.