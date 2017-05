PERROS Y PERRAS EN BAÑADOR

El tripartito del 'Achuntament' decidió que los perros fueran a la playa. La idea brotó del cerebro 'animalista' de Glòria Tello 'consechala' de Bienestar Animal. La playa elegida para que los perros y las perras pudieran recrearse con los baños de mar fue Pinedo.

Hace no muchos años, la izquierda salvadora utilizó su manido eslogan propagandístico: ¡Salvem La Punta! Un día (1998) me esperaban para comer un puchero 'valencià' con Joan Romero, un político del PSPV que aspiraba a presidir la Generalitat. La comida la organizó un popular correveidile, pastelero, oportunista y nada de fiar más conocido como 'El lagarto de Xàtiva'. ¡Ojo al parche!

La Punta es un respetable enclave al que se podría bautizar como 'El lugar sin límites', parafraseando el título de una película del mexicano Arturo Ripstein. Sin embargo, limita con Pinedo.

Fui de verificador de la calidad del puchero de un desconocido restaurante situado próximo al mar. Después escribí un texto titulado 'Un puchero con Romero'. Lo publicó el periódico del lagarto. Para encontrar La Punta tuve que preguntar a seis o siete lugareños de Pinedo. Ninguno sabía dónde estaba. Finalmente, un 'blavet', gentilicio de sus habitantes, me señaló la dirección.

Nunca imaginé que la playa de Pinedo la transformaran en una 'beach' para perros y perras. Como tampoco que hubiera miles de personas capaces de votar a Compromís, el conglomerado político que ha decretado diseminar a los perros / as, y perdonen la dura expresión, para cagarse en las finas, doradas y limpias arenas de las playas de Pinedo y de La Punta.

Los hosteleros y las personas de bien que van a estas playas debe aguantar (¿hasta cuándo?) los orines, defecaciones, vómitos -perros o perras a quienes se le corta la digestión-, sin bozal ni correa, o inclusive de razas violentas y agresivas, 'Pit Bull Terrier', 'Gran Danés' o 'Rottweiler'.

El Partido Animalista (PACMA) no lo constituyen animales -como sería lo lógico- sino personas humanas. Mucho más coherente fue George Orwell en su libro 'Rebelión en la granja' (1945). Un grupo de animales expulsa de su granja a los humanos y forma un tiránico gobierno propio. La novela es una crítica de la Revolución Rusa y una mordaz sátira sobre la corrupción del socialismo soviético y la crueldad de Stalin. Los animalistas, o no, de Compromís, y a la cabeza su alcalde Joan Ribó, ex militante del PCPV, jamás aluden a la (s) dictadura (s) comunistas que arrasaron países enteros y asesinaron a más de cien millones de personas. Este cálculo de los historiadores en benévolo.

Los animalistas fanáticos suelen padecer una carencia emocional o un trauma que se remonta a su infancia. Uno de los casos estudiados por un psiquiatra especializado en el llamado 'Syndrom Hund', el doctor Dieter Schulz, relata en su libro la conversión de un niño de siete años en prematuro animalista: 'Er sagte, er lebe schon seinz ganzes Leben Strand, und dass er lieber sterben würde alswegzulaufen'.

Traducción aproximada: "Un niño se escapó de su madre y corrió de vuelta a su casa para buscar a su perro que aparentemente tenía miedo". Götz estaba en la clase de geografía.

¿Intuición? No, porque cuando Götz -así se llamaba el niño- llegó a su domicilio, la perra, de nombre Fräulein Rotenmmeier, había subido a la mesa del comedor y se estaba zampando un 'Christstollen', el tradicional postre navideño. A pesar de la infidelidad de la perra con su camada humana, Götz fundó años más tarde el 'Hund Politische ('El Partido del Perro'), en Fürstenfeldbruck (Baviera).

A los perros no les interesa la vida higiénica. Y no digamos a los gatos. Cuando entro en una casa con gato, huelo a gato y me estropea el post gusto del 'gin tonic'. Ellos / as prefieren estar atados, se dejan pagar la contribución, prefieren dormir en las habitaciones de los pisos (se suben a las camas) y exigen la comida como si estuvieran en un restaurante.

El 3 de abril aluciné con un información del periódico 'La Vanguardia'. Glòria Tello posaba ante un cartel con la efigie de un gato de diseño. El texto: 'Una ciutat amb gats és una ciutat saludable'. ¡Horreur', cuánta ignorancia! Pregunten a los médicos. No obstante aprendí que 'miau' es, en inglés, 'meow!'.

Así es el tripartito que okupa el ayuntamiento de Valencia, doctor Schulz.