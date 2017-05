En estos últimos tiempos políticos, la izquierda radical repite como un mantra que «el PP ha parasitado las instituciones del Estado». Sin duda, los últimos casos abiertos contra la corrupción han habilitado esta desacertada y malévola expresión. Entre otras cosas, porque, mal que les pese, en los países que ellos gobiernan (Cuba, Venezuela por ejemplo), no es que parasiten las instituciones del Estado, es que se apoderan del mismo. Hay que tener muy poca catadura moral para vociferar continuamente que España es un país con tanto déficit democrático y tan corrupto como intentan ellos proclamar, cuando su ideología y sus gobiernos son tan poco democráticos, tan sectarios y absolutamente corruptos. ¿O es que en España los implicados en corrupción no son juzgados y condenados? ¿O es que en España no hay prensa que pueda denunciar esos casos? En España, aún con sus imperfecciones, las instituciones democráticas funcionan y ellos, su partido morado, participa en las instituciones del Estado. En los países donde gobierna, a la oposición se la calla, se la encarcela y hasta se la mata. La prensa libre no existe. Ya está bien que su mensaje político destructivo y destructor intente, por todos los medios, facilitar un caos donde, en él, puedan ellos reinar. No se confundan los ciudadanos españoles, los radicales de izquierda no son los salvadores del sistema democrático, sino los sepultureros del mismo. Mientras algunos ciudadanos españoles no tengan claro esa idea, sin duda, nuestro sistema y valores democráticos, así como nuestra forma de vida está en peligro.