UN MALO CON CARA DE BUENO

A 'La Casa de Papel' le ha sucedido lo que les ocurre algunas veces a las series que empiezan muy bien: se desinflan en el segundo capítulo. Siendo tres millones de espectadores los que reunió la semana pasada, sería injusto decir que ha sido un desastre, pero el bajón ha sido notable, demasiado de una semana para otra. Podría perder unos pocos miles más este martes y seguiría teniendo margen, pero bajar más ya sería un problema. Al menos a efectos de rentabilidad, que no necesariamente pero a veces sí está reñida con la calidad. 'La Casa de Papel' se aleja del tópico de serie española familiar para transitar por terrenos menos trillados donde los riesgos están por testar pero los éxitos también. Y eso es una oportunidad, con riesgos, pero una oportunidad.

Es también una serie muy coral que nos está descubriendo a algunos actores. Redescubriendo más bien. Es el caso de Pedro Alonso, un intérprete gallego al que habíamos visto ya en títulos como 'Gran Hotel' y que en 'La Casa de Papel' interpreta a 'Berlín'. Es normal que los rehenes no respiren cuando pasa por delante porque, aunque no tiene cara de malo sino todo lo contrario, ha sabido imprimir a su personaje un algo que genera desasosiego. La ruidosa acción que se genera en cada capítulo la compensa Alonso con sus silencios, que transmiten sensaciones donde los guionistas han visto que no hacían falta palabras.

El otro descubrimiento de la serie está siendo el profesor, que también es un personaje que habla poco. Está interpretado por Álvaro Morte, al que solo conocían los seguidores de 'El secreto de Puente Viejo' y para los que habrá sido un 'shock' este nuevo registro. Es la cabeza pensante, el enigmático cerebro, un personaje nuevo también en la ficción española, uno de esos personajes que parecen de serie americana.

Por lo que hemos visto en el avance del tercer episodio, el profesor va a pasar de cero a cien. Igual es mucho acelerón para el tercer episodio, aunque la tendencia en todas las series españolas es concentrar muchísima acción en los primeros capítulos. Lo que les lleva luego casi inevitablemente a una pequeña travesía por el desierto en el ecuador de la temporada. Es pronto para saber el futuro que le espera a 'La Casa de Papel', pero se merece una oportunidad.