EDUARDITO, EL NIÑO QUE CORRÍA MARATONES

Si cree que su hijo es la reencarnación de Abebe Bikila y que podría exhibir su portentoso talento en un maratón, pero tiene menos de 18 años, olvídese. No puede participar. Las normas y, más importante aún, el sentido común lo impiden. Pero no siempre fue así. En las primeras ediciones del Maratón Popular de Valencia, cuando el corredor, aquello sí que era soledad, se aventuraba por la marjal sin más compañía que algún que otro corredor aislado, había niños corriendo. Chavales que se metían los 42,195 kilómetros. Una barbaridad.

Eduardito fue uno de aquellos corredorcitos alocados. Aunque la 'culpa' la tiene un profesor de francés muy riguroso que, en Epla, le hacía copiar cien veces una frase cuando hacía algo mal. Hasta que su tutor, menos estricto, le propuso a aquel alumno de 11 años cambiar un número determinado de frases por vueltas a la pista de atletismo. El niño aceptó encantado.

El padre de aquel chaval era un fiel lector de LAS PROVINCIAS y 'Hoja del Lunes' y un día le leyó a Miguel Pellicer y a Recaredo Agulló -dicen que el maestro deja los micrófonos- que Valencia iba a organizar un maratón. Y fue y se lo contó a su hijo. Eduardito le comentó, sin aclarar que era para no tener que copiar, que él corría mucho y le pidió que le apuntara. Ninguno de los dos sabía, como la mayoría de la gente en 1981, qué distancia tenía eso del maratón.

Aquel padre no confiaba mucho en su hijo y, pensando que tomaría la salida y lo dejaría poco después, le animó diciéndole que le daría un duro por cada kilómetro que recorriera. Así que aquel niño se plantó aquel domingo de febrero en la salida con una camiseta y unas rudimentarias zapatillas amarillas, un pantalón azul, los clásicos calcetines de la época, blancos con una raya azul y otra roja, y una gorra blanca.

Y empezó a correr. Su padre iba al lado en el coche (no piensen en el maratón de ahora sino en uno con unos pocos corredores) y a cada rato, paraba, se bajaba al lado de una cabina de teléfonos y llamaba a su mujer para anunciarle que el chiquillo seguía corriendo.

Aquel corredor precoz e inexperto no sabía nada de ritmos ni de distancias, así que solo se propuso no parar bajo ningún concepto. Y no lo hizo en las cuatro horas y 21 minutos que tardó en llegar a la meta.

Nada más acabar, feliz y orgulloso, fue al Bar Danubio y se apuntó a la Sociedad Deportiva Correcaminos. Ahora, pasados 26 años, es Eduardo Gómez, socio número 28. Y, además, atleta internacional, entrenador y presidente del club Els Sitges de Burjassot. Pero en el atletismo, quizá por su estatura, quizá por ser para siempre el niño de Correcaminos, sigue siendo Eduardito.

La experiencia espoleó al niño que corría maratones y al año siguiente, con 13 años, volvió a correr en Valencia, bajando de las tres horas y 39 minutos (muchos runners modernos pagarían por esa marca), y añadió el maratón de Valladolid, donde hizo 3.37.

En Correcaminos, maratón va, maratón viene, carrera va, carrera viene, Toni Lastra, uno de los padres de la carrera a pie en Valencia, lo tomó como su protegido y lo animaba a entrenar y a correr. Eduardito, sin ser muy consciente de lo que hacía, bajó holgadamente de las tres horas (con una marca de 2.52, cuando la mejor de siempre fue, más adelante, 2.44) a los 18 años. Increíble.

A finales de los 80 fue dando el salto al ultrafondo y comenzó a correr con el mítico Grupo Salvaje de Correcaminos que formaban Lastra, Roberto Ferrandis, Paco López, Vicente Plaza, Paco Borao... y en 1988 se apuntó a los macrofondos (ese año 165 kilómetros en cinco etapas) que salían de LAS PROVINCIAS.

Con ellos corrió todo lo imaginable, incluido el Camino de Santiago desde el inicio, desde Saint Jean Pied de Port, en 2006, aunque ahora los periódicos deportivos anuncien que, en unos días, lo van a hacer corriendo por primera vez.

En 1992 dejó su trabajo como corredor de Bolsa y se centró como entrenador y en el club. Llegó a organizar un Gran Premio de Burjassot que fue una referencia en toda España y por el que pasaron los mejores fondistas. Y luego preparó en serio las carreras de 100 kilómetros. Llegó a ir a un Mundial de veteranos y hace unos días quedó cuarto, absoluto, en el campeonato de España. Ahora piensa que puede ir al Mundial absoluto de 24 horas. Eduardo sigue siendo Eduardito, el niño que no tenía miedo a los kilómetros.