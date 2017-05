Del 'despatarre' al 'desculorre'

Ya te digo. Por una vez y sin que sirva de precedente (espero), estoy de acuerdo con la CUP. Los radicales antisistema, los más independentistas entre los independentistas catalanes, han iniciado una campaña para acabar con el 'manspreading', lo que en cristiano llamaríamos el 'despatarre', es decir, la fea costumbre de algunos hombres de sentarse en el transporte público con las piernas muy abiertas, ocupando el sitio de al lado. En lo que ya no coincido tanto es en que dicho hábito sea una muestra de «machismo y micro-agresión» cuando la persona que se sienta al lado es una mujer, que no digo que no pase a veces, claro que sí, que de todo hay en la viña del Señor, pero no siempre. Lo que yo creo que ocurre es que, sencillamente, la gente ya no sabe sentarse, no al menos con la corrección debida, con el respeto hacia los demás y hacia los espacios que son de todos, y menos aún si van pendientes del móvil, ajenos a todo y a todos. No saben sentarse como no saben manejar los cubiertos, estar en público sin pegar gritos ni incomodar al prójimo o vestir según requiera la ocasión. Lo veo a diario en el autobús o en el metro, chicas y chicos, y no tan chicas y no tan chicos, que se desparraman literalmente y que hasta ponen los pies encima del asiento de enfrente. Pero, obviamente, este tema ya no le interesa a la CUP, ¿cómo le va a interesar? Las buenas maneras son, así lo deben de pensar ellos, una muestra más de la herencia franquista, un legado perverso de la España imperial, fascista y centralista que hay que desterrar. Y a fe mía que ponen todos los medios para hacerlo, no hay más que ver los atuendos que se gasta su lideresa, el uniforme-chándal con el que acude a las sesiones del Parlament, su corte de pelo batasuno donde el champú fue declarado producto non grato en la década de los noventa, por no hablar de las sandalias años setenta que se gastaba el anterior dirigente ultraizquierdista. Y es que, en su caso, la vestimenta y el estilismo (mejor dicho, la falta de estilo) es también un instrumento ideológico, como demostró el alcalde de La Coruña -de la marca blanca podemista- que ante el Rey de España acudió a lo Ribó, con chaqueta pero sin corbata, mientras que en una visita a China en la que se entrevistó con miembros del Partido Comunista no dudó en enfundarse un traje completo al que no le faltaba detalle. Hagamos campaña contra el 'despatarre', por supuesto, aunque no sé qué va a pasar entonces con los señores que no es que abran demasiado las piernas, es que su misma humanidad desborda lo que viene siendo el espacio destinado al viajero, vamos que tienen el culo tan grande (con perdón) que no les cabe. ¿También será eso 'manspreading' o habrá que denominarlo 'abusodecomidabasuring'? En todo caso, los independentistas de Junts pel sí ya tienen la solución, de momento con un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas. A ver si al final voy a acabar sumándome al procés...