¡Dejen a Franco en paz!

Cuando Franco murió y se instauró la democracia, todos los partidos políticos hicieron entre sí un pacto en el que se comprometían a olvidar el pasado y procurar entre todos luchar por una España mejor. Pero la izquierda jamás ha cumplido ese compromiso y se empeña en ganar la guerra que hace 80 años perdió, fomentando el odio y el rencor entre los españoles, en vez de preocuparse de fomentar la creación de empleo productivo (que nada tiene que ver con sus políticas parasitarias, a cambio de votos, que nos han llevado a la ruina). Me entristece ver que los políticos de derechas no defiendan con dignidad y principios el cumplimiento de ese compromiso, por el cual asesinos como el Sr. Carrillo murió centenario en su cama sin haber sido juzgado por sus crímenes. Franco fue un dictador, pero si no hubiera ganado la guerra, nos hubieran linchado y expoliado a todos los derechas, por no pensar como ellos o creer en Dios y ser adictos a la Iglesia.