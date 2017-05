LA CIBERDEFENSA

Los piratas informáticos no tienen un ojo vendado, ni una pata de palo, pero ven claro el futuro imperfecto y corren que se las pelan. En lo único que creen es en los 'bitcoins', que es una moneda virtual pero muchos están enviciados con ella. Grandes empresas españolas, de esas que también incluyen a las pequeñas, han sido afectadas por el maldito virus, pero la infección no es sólo nuestra. Miles de ordenadores la sufren en más de setenta países, mientras Puigdemont se cura en salud y aparece en Madrid para enseñar su oferta final desde el Ayuntamiento de la capital del reino, a la que no le perdonan que lo siga siendo.

El Senado ha preferido negarle sus instalaciones, pero a él no le desaniman las negativas porque lo que quiere es afirmar el independentismo. El lío aumenta las oscuridades, mientras algunas cosas empezaban a verse más claras. Las quinielas políticas dicen que el PP conserva su liderazgo y volvería a ganar las elecciones generales con más del 30% de los votos. Vaya usted a saber. Las vísperas de las elecciones no siempre coinciden en sus vaticinios con el día que haya que introducir la papeleta en esa rendija por la que se divisa el futuro inmediato. De momento, los arúspices creen que el PSOE avanzaría en su recuperación y el PP retrocedería algo, pero no lo suficiente después de tantos engaños.

El duelo es entre tres porque ya sabemos que «con el número dos nace la pena» y hay enlaces matrimoniales políticos que no se soportan si en la cama no hay varios con las mismas aspiraciones y parecidas urgencias. Ahora se trata de frenar los ciberataques. No es cierto eso de que sean la mejor defensa, porque la mejor defensa sigue siendo defenderse, a condición de no hacerlo hasta el último día. Los ciberdelincuentes «nos han superado», como dice el viejo tango y el cambalache continúa. Hay más cibersinvergüenzas que ordenadores.