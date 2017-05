Pearl Harbor en red

Desde hace décadas oímos hablar de la era de los ciberdelincuentes, de las nuevas formas de guerra virtual y del terrorismo en las redes sociales. Es un nuevo mundo que, para las generaciones más jóvenes, es 'su' entorno, su ecosistema y su vida. Para las anteriores, como la mía, es la sobrevenida, no la congénita.

'La tercera ola', la llamó premonitoriamente Alvin Toffler en los 80. Según él, la humanidad había vivido dos grandes revoluciones -la neolítica y la industrial- que cambiaron su forma de vida por completo, las bases de la economía, del trabajo y de las relaciones sociales. La tercera revolución era la actual. Si en el neolítico, la agricultura nos transformó de nómadas a sedentarios y, en el XVIII, la industria nos llevó del campo a la ciudad, la comunicacional, iniciada en el siglo XX, iba a introducirnos en la aldea global donde todo está interrelacionado.

Esa nueva era ha tenido diversos momentos de avances y de tropiezos pero ayer experimentó su propio Pearl Harbor. La guerra tecnológica siempre es una posibilidad. Bien lo saben las fuerzas de seguridad y los ejércitos que tienen cuerpos especializados para abordarla y se preparan para combatir con enemigos incorpóreos en ese escenario de unos y ceros. Lo comprobamos con la aparición de Anonymous hace unos años. Es una organización o un grupo de afines a quienes tenemos encumbrados porque su lucha parece estar de lado de los desfavorecidos frente a los poderosos, en este caso, no se trata de ricos y pobres sino de quienes manejan los hilos del poder y quienes los sufren.

Ayer, en cambio, hubo una crisis no vivida a tan gran escala hasta ahora. La pesadilla reflejada en algunas películas y novelas distópicas, se hacía realidad. Un virus informático se introducía en Telefónica y otras grandes empresas, y en los hospitales públicos británicos, un poco más tarde. Telefónica decretó un apagón para evitar la propagación y para indagar el origen y los daños producidos por ese virus. El impacto fue como un misil en el mejor bombardero de un ejército. Sobre todo porque el efecto que produce entre los ciudadanos es similar al que tuvo para los estadounidenses el ataque a las Torres Gemelas en 2001. Entonces el resumen de lo vivido tenía una sola palabra: vulnerabilidad. Los norteamericanos, hasta entonces seguros en su país fortaleza, sintieron que el suelo se abría bajo sus pies y se sintieron vulnerables. Quien quisiera hacer daño no necesitaba grandes armamentos ni complejas operaciones para lograrlo, solo subirse a un avión y dirigirlo a un lugar simbólico. En estos momentos, no son pocos los que sienten lo mismo. Es tan simple como atacar centros neurálgicos -de transporte, de energía o de distribución- para colapsar el mundo entero y hacer temblar a los gobiernos dependientes de opiniones públicas globales, interconectadas y acostumbradas ya a la transparencia o, en su defecto, la sospecha.