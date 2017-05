A estas alturas, a mi edad, todavía ignoro la utilidad real de nuestro Senado más allá de cuna dorada para que los viejos elefantes o los jóvenes emergentes encuentren acomodo, sueldo, butaca y una suerte de púlpito desde el cual sestear o catapultarse. Nuestro paisano el senador Mulet es de los que pretenden proyectarse animando el cotarro a base de performances vanguardistas y rabiosas. El senador Mulet, chico malo, rompió una foto de Susana Díaz mientras le dedicaba alguna palabra gruesa. Teniendo en cuenta su querencia hacia el universo zombi que tanto nos entretiene a algunos (los zombis caníbales como metáfora de nuestra voracidad consumista, ya saben), no puedo sino sentir cierta decepción pues este bravo senador, en vez de rasgar fotografías, debería de haber irrumpido en la tribuna con una muñequita de vudú representando a Susana, así podría haber asaetado con alfileres el monigote rudimentario de la andaluza. El vudú forma parte del rito de la zombificación, es el primer paso, y en este sentido Carles Mulet nos ha fallado a los fans del género. Sus compañeros de Compromís se han colocado de perfil ante el atropello, achacan la exhibición furiosa a «un momento de exaltación». Caray con la exaltación y los exaltados. Hasta ahora nuestros momentos de exaltación respondían a la ingesta de copas que fertilizaban una amistad desaforada. Antes, el momento de exaltación fundamental derivaba hacia el bamboleante trance del regreso al hogar, y los amigotes, abrazados, hermanados, entonaban chirriantes cánticos del estilo «Asturias patria querida.» Hoy ya no sé porque he morigerada mis exaltaciones. En cualquier caso, un senador no cobra para actuar como un bolinga exaltado. Si al menos hubiese montado el lío con la muñequita de vudú habríamos agradecido el homenaje a los zombis de Haiti...