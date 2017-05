El fanatisme radical de Compromís, que és una mescla dels nacionalistes pancatalanistes del Bloc i de l'anarquisme populiste que lidera Mònica Oltra, està dispost a destruir l'ensenyança concertada, el gran èxit del socialisme espanyol, està obligant als pares dels alumnes, que se senten agredits en el seu dret a la llibertat d'ensenyança i a l'elecció del model educatiu que consideren més eficaç per als seus fills, a ocupar els carrers de Valéncia. Més de quaranta mil persones protestaren contra l'actuació d'un conseller d'Educació que usa els métodos fascistes del «ordeno y mando», omitint els d'un sistema democràtic en el que l'opinió dels ciutadans s'ha de tindre en conte.

Una confrontació per la llibertat front al fascisme que ha tingut la seua continuació en les Corts Valencianes quan la portaveu dels Populars ha recordat que l'ensenyança concertada fon la transformació de la privada en un model d'ensenyança gratuïta obert a totes les classes socials; eixa iniciativa del PSOE, sent ministre d'Educació Javier Solana i president del Govern Felipe González, resolgué el greu problema d'una ensenyança universal i gratuïta que la pública mai podria oferir. Este método utilisat resultà un èxit perque l'immensa majoria del món educatiu estigué a favor. La resposta de la gent de Compromís fon l'insult reiterat a les persones i a les idees, molt propi dels qui afirmen la seua política sobre la demagògia i la mentira.

Me sorprén la passiva actitut del PSOE, com si estiguera dormit en un passat que no és capaç de defendre. Sr. Puig no discrimine com està fent-ho, és el president de tots els valencians, del tripartit i dels populars, dels catòlics i dels llaics, i sobretot és el president de tots els nostres chiquets i dels nostres jóvens que a soles demanen una educació gratuïta, de calitat i en llibertat.