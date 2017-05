No lo intenten y evitarán decepcionarse a destiempo. No deseen saber antes de hora qué personas de su alrededor estarían dispuestas a morir por salvar su vida porque seguramente serán menos de las que imaginen. Si en algún momento un ser extraterrestre y xenomorfo quiere comerse mis vísceras, llamen a Ellen Ripley. No lo hagan por mí, que también, sino por escuchar de la voz de Sigourney Weaver la mítica frase: «¡Aléjate de ella, puerca!». La valiente teniente de 'Alien', del que Ridley Scott estrenó ayer el último título de la saga en España, tiene un comportamiento estricto y no resulta fácil de carácter, pero así son las verdaderas heroínas. Éstas, además, demuestran su talento durmiendo poco y trabajando mucho, empuñan el humor como arma, ejercen la bondad como (único) superpoder y hacen del sentido común su fortaleza. Son virtudes que afortunadamente también poseen ellos. La épica no discrimina por razón de sexo.