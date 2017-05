CELEBRACIÓN POR TODO LO ALTO

Quien rompió la fotografía de Susana Díaz en la tribuna de la Cámara Alta esta semana fue Carles Mulet, senador de Compromís. Y esa sandez no fue consecuencia de un arrebato más o menos improvisado, sino la respuesta a un comentario que la presidenta andaluza y candidata a la secretaría general del PSOE había hecho sobre la «izquierda inútil» que había impedido que el Senado aprobara una moción en defensa del corredor central. La baronesa socialista censuró así a quienes bloquearon su texto al empeñarse en que la moción defendiera también el corredor mediterráneo -un día después leí en un diario valenciano, siempre atento a glorificar a Ximo Puig, que había sido el presidente de la Generalitat el que había propiciado ese logro-. Mulet, de forma desafortunada, despedazó una imagen de la presidenta andaluza como muestra de desprecio. Hasta aquí esta claro. Que el PSPV, con su secretario general a la cabeza, evitara reprochar al senador de Compromís su actitud -viendo el tono comprensivo que la líder de la coalición, Mónica Oltra, mostró inicialmente con su compañero de formación- resulta hasta cierto punto lógico. Blanquerías podría pensar que meterse en ese charco de arropar a Díaz y no a un senador de su socio de Gobierno que defendía el corredor mediterráneo podría terminar resultado inexplicable. Así que optó por el silencio. Pero esa actitud, puesta de manifiesto ayer por el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, sí que provocó la respuesta de los socialistas valencianos. Alfred Boix encontró tiempo incluso para emitir un comunicado y pedir «disculpas y respeto» por parte de Puente hacia el presidente valenciano. El hecho no deja de tener retranca: el PSPV guarda silencio respecto a la impresentable actitud de Mulet para no soliviantar a sus socios de gobierno, pero sí que arremete contra un dirigente de su propio partido que constata esa circunstancia. Ni que decir tiene que Puente es uno de los referentes cercanos a Pedro Sánchez, de manera que lo que hace Blanquerías es entrar a la batalla orgánica -por las primarias socialistas-, pero evitar la política, por la actitud de Mulet. Ignoro si Compromís, igual que Pablo Iglesias, trata de tomar partido con actitudes como ésta en las primarias socialistas, quizá como una forma de purgar aquella decisión de no apoyar la investidura de Sánchez y terminar propiciando la reelección de Rajoy. Lo que sí que tengo claro es que el empeño de la cuarta planta de Blanquerías por no molestar a Compromís, y al mismo tiempo defender eso que dijo Puig de que apoya a Díaz «porque es lo mejor para la Comunitat» terminará haciéndose insostenible. Visto lo visto, como la líder andaluza gane las primarias, Oltra lo terminará celebrando por todo lo alto.