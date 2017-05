Els reptes de futur

Convocats per l'Ateneu Mercantil, el passat dimarts tinguérem l'oportunitat de participar en una taula redona convocada per a reflexionar sobre 'la valencianitat'. Concepte este, sinònim de la sempiterna 'valenciania' (segons el diccionari, 'Caràcter o naturalea de valencià' o 'Conjunt de condicions o qualitats pròpies de les persones o coses valencianes'), que traslladat a qualsevol atra part del món no donaria més que per a agradables discursos d'amable autoafirmació, pero que ací és sinònim de conflicte, controvèrsia i enuig.

En els diferents parlaments surava una mescla d'urgència, llament i impotència d'aquell qui es sap posseïdor de la raó històrica i social, pero constata cóm la realitat de les coses marcha en contra de les pròpies conviccions. Les opinions del públic que omplí el saló d'actes tingueren també un sentit unànim. Ni llengua, ni cultura, ni identitat, ni sistema bancari, ni finançació de l'Estat. Ni equip de fútbol. Els valencians com a moneda de canvi entre dos poders contraposts -el madrileny-castellà-espanyol i el barceloní-català- en un joc diabòlic en el que sempre eixim perdent. I les habituals proclames a l'unió i, en part dels assistents, a la creació d'una força política estrictament valenciana com a solució totèmica que haurà de posar orde entre tant de desgavell.

Algú em comentava a l'eixir que allà per 1980 ya sentia les mateixes coses i el personal se queixava poc més o manco de lo mateix que nos queixem en 2017. Lo qual vol dir una cosa bona i una cosa roïn: que més de trentacinc anys d'alienació no han pogut capgirar el sentiment majoritari de valencianitat idiomàtica i cultural de la majoria de la població -aixina ho indiquen les enquestes del CIS-, pero que el valencianisme cívic deixà de conseguir triumfs socials en el moment que la bandera i la denominació oficial de la nostra llengua foren reconeguts oficialment en l'Estatut. O siga: que guanyàrem en lo simbòlic, en l'aspecte, en la superfície, pero continuem perdent en la substància, en la molla, en els efectes pràctics.

La semana passada reivindicàvem la necessitat d'un 'sext espai' polític que assumira el programa de màxims del valencianisme cívic. Pero reclamàvem igualment que eixe valencianisme cívic fora transversal, i no el patrimoni d'un únic partit o una única ideologia. No es pot viure a expenses de la sòrt o la desgràcia, el bon o mal desenroll d'una força política concreta somesa als vaivens electorals. El valencianisme cívic ha d'estar en el punt més alt de la piràmide. I ha de resoldre les seues principals debilitats: organisació, formació, recursos humans i econòmics, implantació organisada fòra de Valéncia ciutat, presència en l'ensenyança, tiró en la joventut, image moderna, proactiva i no reactiva. I són les grans entitats valencianistes les que una volta més hauran de tirar del carro. Això, o una llànguida extinció.