Me equivocaba. Reduje el universo a nuestro territorio. Craso error. Pequé de inocente porque no recordé que las miserias y las glorias de la condición humana superan las fronteras y forman parte de nuestro carácter. Lo de ayudar al triunfador y socorrer al vencedor creí que era una exclusiva nuestra. Pero ese frenesí por buscar el dulce cobijo que emerge de la tonificante sombra que perfila el nuevo líder se conoce que es una práctica habitual, sobre todo en política. Si el destrozado socialismo hispano presentase a un tipo serio como Manuel Valls, incluso un tipo tan refractario a la izquierda como yo sería capaz de votarle. Valls transmite energía, sensatez, carisma. Pero esto no nos impide realizar ligera cuchufleta a su costa al observar cómo se ha ofrecido a Macron para lo que haga falta. Emmanuel Macron recién coronado presidente y Valls ha intentado arrimarse a su vera sentenciando, además, que el partido socialista francés ha muerto, lo cual suena cierto pero destila un perfume entre sepulturero y oportunista que nos apabulla. El detalle, como es lógico, pasó desapercibido para la mayor parte de la opinión pública española, pero hace unos meses, cuando Valls mandaba desde su puesto de primer ministro y Macron sujetaba las riendas del ministerio de economía, el primero le propinó una soberbia bronca al ahora presidente en el hemiciclo gabacho. Algo tremendo y, peor aún, delante de todos. A todos nos jode que el jefe nos machaque con una reprimenda, pero nos fastidia el doble si nos dedica sus capones verbales frente al respetable. Eso equivale a una humillación máxima. La carita de Macron cuando Valls le soltaba perlas ensangrentadas era un homenaje al hieratismo. Encajaba con la mandíbula tensa sin apenas parpadear. Encajó pero no olvidó. A Manuel Valls no lo reciclan ni de coña.