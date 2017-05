Nuevas siglas

Habrá que acabar, de momento, con las columnas sobre las presidenciales de Francia, y por eso, cuando uno contemplaba la escenografía del discurso del Carrusel del Louvre me vino a la cabeza el recuerdo adolescente de la lectura del libro de Maurice Duverger, La monarquía republicana, recomendado por Manuel Martínez Sospedra, que tantas iluminaciones nos proporcionó. De allí viene mi conocimiento de que el análisis de la política francesa es más un análisis sobre las familias políticas y sobre la semántica, que sobre los partidos. Ahora el historiador Maxime Tandonnet, en un artículo excelente en Le Figaro, situaba el debate en el adecuado 'En marche!, oui, mais vers quoi?', En marcha!, sí, pero hacia dónde?, que es la piedra angular del recorrido de la política. La juventud se fascina por el movimiento, y la ilusión de las palabras y las banderas. Es lógico, además, que esta sociedad adolescente se sienta fascinada, en un acto tan notorio y canónicamente republicano, por la liturgia monárquica, americanizada, del nuevo tiempo político. Antes se pedía la revolución permanente o la revolución pendiente, pero ahora nos conformamos con la sensación virtual de movimiento. Con la madurez, y lecturas, uno no asume el 'En marcha', sin saber a dónde, cómo, para qué, y con qué compañeros de viaje. Hay izquierda, derecha y centros en la política francesa, distintas familias agrupadas por valores, pero la auténtica lección de estos últimos años, o la tendencia, es la incapacidad del instrumento, los partidos políticos, de agrupar esos valores. Si se repasan las nuevas candidaturas tenemos la República en Marcha de Macron, la Francia insumisa de Mélenchon, la Francia Levántate de Nicolás Dupont-Aignan, el ¡Resistimos! de Jean Lassalle. Las expectativas que abren estas nuevas expresiones alérgicas al sustantivo partido son fascinantes. A mí me suenan como los nombres de las Barracas de les Fogueres de Sant Joan, que sirven para definir el carácter de sus miembros, y salivo con la posibilidad de bautizar nuevas expresiones. El partido de los acomodados: 'Qué bé que estem!' o 'Lo de tota la vida'. El partido de los conservadores: 'Poquet a poquet!' o 'Darrere d'una cosa l'atra', o incluso 'Es farà lo que es podrà'. El partido de los liberales: 'Deixem viure al personal'. El partido de los radicales: 'Tot per l'aire' o 'A cremar-ho tot'. El partido alternativo: 'Uns treballen, altres xuplen'. El partido paródico: 'Xuples o mames?'. El partido de la identidad: 'Tot per mosatros'. El partido de la resignación: 'No podem fer més'. Muchos responden a denominaciones reales de barracas. Yo sería del partido de las dudas: 'Qué fem del caldo?' escindido del 'Fem foc o fugim?'. A la vista de la tendencia yo ya creo que las posibilidades de un debate entre el candidato de 'Tot per l'aire' frente al candidato de 'Que bé que estem!' no es ya el fruto de una imaginación más o menos calenturienta.