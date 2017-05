HABÍA UNA VEZ UN CIRCO

El PPCV se equivocó ayer al copiar las estrategias circenses de Compromís en la pasada legislatura valenciana y de Podemos en el Congreso de los diputados. Los parlamentarios populares acudieron al pleno del parlamento autonómico vestidos de blanco, en solidaridad con la reivindicación de los colegios concertados que van a perder aulas de Bachillerato por la arbitraria decisión del conseller de Educación. El recurso a las camisetas, como los numeritos que protagoniza Mulet o los de Iglesias y sus muchachos en la Cámara baja, está ya muy visto y, lo que es peor, obliga a renovar el catálogo cada poco tiempo, hasta que al final se agotan las ideas. Podemos, por ejemplo, una vez se le han acabado las formas de llamar la atención que tenía preparadas para este curso, no ha tenido más remedio que sacarse de la chistera una moción de censura para mantener la tensión del show bajo la máxima de que el espectáculo debe continuar. El PPCV tiene que hacer otra oposición, no puede comportarse con el tripartito como Oltra durante la última etapa del Gobierno de Camps y los años de Fabra. Pero si los populares se equivocaron de táctica, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, y el conseller Marzà directamente despreciaron a los cientos de miles de valencianos que legítimamente votan al PPCV y a las miles de familias que se ven afectadas por el recorte de aulas. La educación concertada y la libertad de enseñanza merecían otro debate, otro tono, argumentos en lugar de descalificaciones, datos en vez de insultos. La izquierda está en su derecho de usar la corrupción como ariete contra el PP, pero no puede despreciar todo lo que venga de ese partido y elevar a categoría los casos de los dirigentes que han metido la mano en la caja y se han llevado dinero de todos, cuando otros muchos se han comportado honestamente. Y a Marzà le traiciona el subconsciente cuando para atacar a sus rivales políticos recurre a los mandamientos (no robarás, no mentirás) que supuestamente incumplen algunos diputados del PP que se dicen católicos, un subconsciente cargado de prejuicios hacia la Iglesia y que asocia educación concertada con religión, cuando de lo que se trata es de estar a favor o en contra de que los padres puedan elegir libremente el colegio de sus hijos. El circo privó ayer a los valencianos de un debate necesario e impidió que se presentaran razones y cifras que avalan que los colegios concertados ahorran dinero a la Administración pública. Al parlamento se va a hablar, a dialogar, a argumentar y discutir, a veces acaloradamente, pero no a ver quién es el mejor showman. No pidan luego a los ciudadanos que vuelvan a creer en la política si la casa de todos, el parlamento, se convierte en una especie de sala de fiestas con actores aficionados y de escaso talento.