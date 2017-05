Macron ha dicho que su tarea será gestionar la rabia de Francia. No lo tendrá fácil, la rabia es hermana del resentimiento y de la ira y esas emociones cuando nacen tardan en desaparecer. Es curioso que Macron se vea a sí mismo como un antídoto para curar la ira más que como una esperanza para el futuro. Macron es realista, sabe que su ascenso al poder ha sido más una reacción frente a un mal mayor que una manifestación de ilusión popular. Muchos de los que le han votado están tan enfadados como los que han apoyado a Le Pen, pero se han unido por miedo al Frente Nacional.

Macron y la UE están ante su última oportunidad porque llegará un momento en que la rabia será más intensa que el miedo y la ruptura será inevitable. El nuevo presidente de Francia ha declarado que su misión es solucionar la división de la sociedad francesa, pero ese objetivo solo será posible cuando la rabia y la ira disminuyan. Y estas surgen por la sensación de abandono, por la incertidumbre sobre la economía, por la exclusión social y por la inseguridad. La meta es conseguir que no haya rabiosos o que su número sea el menor posible porque es ingenuo pensar que las consecuencias de la mundialización, la apertura de fronteras o la robotización y digitalización de la economía no traerán nuevos perdedores y ganadores en la sociedad.

Lo que sirve para Francia vale para España. La rabia se desborda cuando, al mismo tiempo que los ciudadanos sufren recortes, algunos dirigentes, se llamen Fillon o González, saquean las arcas públicas. Si no hay reformas democráticas, si la corrupción crece o si los ciudadanos no se sienten seguros frente al terrorismo entonces la rabia aumentará. No es Macron, serán la democracia, la seguridad y la prosperidad las que derrotarán al resentimiento.