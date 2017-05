Becarios y aprendices

Cuentan las crónicas que Velázquez fue aprendiz en dos talleres, el de Herrera y el de su futuro suegro, Francisco de Pacheco. Digo aprendiz y no 'becario' porque por entonces no existía esa figura ni se concedían becas, pero su admisión en la casa del mejor maestro de Sevilla le obligaba a trabajar duramente a cambio de techo, ropa y un plato de caliente. Efectivamente, era un 'becario' avant-la-lettre.

Palomino dice en su biografía que la casa de Pacheco era una «cárcel dorada del arte», es decir, reconoce las imposiciones y tal vez la situación de explotación y falta de libertad del entorno, pero apunta que sin el paso de grandes intelectuales y artistas por allí, Velázquez no hubiera llegado a ser el que fue. Comparar el siglo XVII con el actual es otro anacronismo que pone en el mismo plano dos realidades que no lo están. Sin embargo, ayuda a contemplar el aprendizaje como una tarea valiosísima que, en ocasiones, no se paga con dinero. Ni con horas de trabajo, también es cierto.

El asunto viene vinculado a la polémica de estos días en torno al comentario del chef Jordi Cruz sobre lo honrados que deberían sentirse sus becarios de poder aprender de él. Una perspectiva que choca con la compensación económica del trabajo que ellos desarrollan en su restaurante. El debate tiene una parte de razón y otra, de pura demagogia. La primera enlaza con Velázquez en el salto temporal, precisamente. No estamos en la Edad Media ni en el XVII ni siquiera en el pasado siglo. Ya no existe la esclavitud ni el abuso ni la explotación de unos sobre otros solo porque poseen los medios de producción. Es un decir.

Dar por válidos, en el presente, los parámetros en los que se asentaban las relaciones laborales del pasado es inaceptable pero en el restaurante de Cruz, como en tantos otros, el trabajo no es una aportación del explotado sin compensación alguna o, como en tiempos de Velázquez, solo a cambio de techo, comida y ropa. La hay aunque de otro tipo, como ahora comentaremos, y, por cierto, muy valiosa.

La segunda se refiere a este punto que es donde ponía el acento el chef. Aprender de los grandes no tiene precio pero vivimos en un entorno donde todo lo tiene porque no diferenciamos precio y valor. La enseñanza se ha convertido en una mercancía y el que paga, manda. Que no significa 'aprende', necesariamente. Lo que vivió, vio y mamó Velázquez en casa de Pacheco le hizo ser ahora uno de los más grandes. Él pasó a la Historia. Pacheco, también. Pero a su sombra. ¿Debía haber pagado Velázquez por limpiar los pinceles y preparar las pinturas? Yo diría que sacó más de lo que puso. Se empapó de su tiempo, de las mentes preclaras de su entorno y de las influencias de fuera. Eso no tiene precio. Lo malo es que ahora no apreciamos el saber y por eso somos incapaces de dar valor a quienes lo regalan. Quien ama una profesión, pagaría oro por aprender al lado de sus mejores genios.