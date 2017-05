Les aseguro que no me apetece recibir una tanda de palos, pero como tampoco voy a mentirles, en fin, qué le vamos a hacer, les confieso que 'El principito' de Saint-Exupéry siempre me pareció un librito ñoño y tirando a cursi. Mantengo además una maligna teoría: se empieza con 'El principito' y, si te descuidas, acabas vibrando con Paulo Coelho. Cuidadín, pues. En cambio, si quieren ustedes disfrutar con Saint-Exupéry, no se pierdan 'Vol de nuit' ('Vuelo nocturno'), verdadero novelón de prosa formidable. Lo malo de 'El Principito' es que eclipsó el resto de la obra del autor francés. Una injusticia. De todas formas, gracias a la versión andaluza del famoso cuento, recién editada y ya envuelta en la polémica al titularla como 'Er prinzipito', observamos que, albricias, algo está cambiando pues rompemos la tradicional torpeza que nos acompaña a la hora de aprender otros idiomas. De repente, ya dominamos otra lengua, en este caso la andaluza. Uno se defiende en español, valenciano y francés, además de chapurrear el inglés como el jefe indio llamado Crazy Horse que vapuleó al general Custer en Little Big Horn. A todo esto ahora le añado el andaluz o 'andalú', para ser más correctos, cuando cualquier día me prepare un currículum. Como en los curriculum se exagera, igual me tiro el rollo e incorporo el gallego, idioma que, si me apuran y con paciencia, asimilaré ratiño a ratiño esmerando mi entonación. Esto de editar 'Er prinzipito' imagino que destila el perfume del bromazo que busca la provocación. Pero claro, si durante las últimas décadas nos hemos dedicado a masacrar el español jibarizando hasta el minimalismo las palabras que empleamos, a lo mejor no era momento para bromas. 'Andalú'. Ya somos políglotas, cosmopolitas y, como apuntó Foxá, «de los grandes expresos europeos». Arsa pilili.