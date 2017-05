80 oficinas de propaganda

La Consejería de Vivienda anunció días atrás la creación de 80 Oficinas de Información y Rehabilitación (OIR) en otros tantos municipios de la Comunidad Valenciana (CV) con el fin de fomentar una actividad económica que, en opinión de los expertos, genera 14 puestos de trabajo por cada millón invertido. No 70, 90 o 542, tantas como municipios existen en la CV. No: 80. Ni una oficina más, ni una menos, aunque mucho me temo que le va a costar encontrar a idéntico número de ayuntamientos dispuestos a montarlas. Porque lo que aún no les he dicho es que las tienen que habilitar los ayuntamientos mediante un convenio tipo, según el cual el municipio que dé un paso al frente o levante el dedo correrá con los gastos correspondientes a la instalación de la ventanilla a cambio de poco menos que nada. De los folletos que el departamento que dirige Mª José Salvador les suministrará en un alarde de esplendidez para que los entreguen a su vez a los interesados y los exhiban en sus portales. Y pare usted de contar. Un mal negocio si no contempla alguna contraprestación no declarada cuya sola existencia supondría, en cualquier caso, una injusticia por cuanto comportaría que los 44 millones con que están dotados los distintos programas de rehabilitación y regeneración urbana previstos para 2017 no llegaran por igual a todas partes. Y eso no puede ser. Pero es todo tan ilógico que cualquiera sabe. Para facilitar el acceso a este tipo de ayudas no son necesarias tantas oficinas. No las necesita el Gobierno, que viene primando la rehabilitación de viviendas ininterrumpidamente desde 1980. Tanto menos las tendría que necesitar una Administración más próxima, digo del Consell, que, sin embargo, no consideró pertinente añadir un 10% al 35% del importe total de las obras que asume el Ministerio de Fomento hasta 2016. Y ahora parece que esté tratando de hacerse perdonar este olvido. O intentando paliar el impacto que está provocando en el mercado de alquiler de locales comerciales el cierre de sucursales bancarias, que es muy capaz; de esto y de más. En cualquier caso, mal. Mal porque lo indicado sería destinar el importe que suponga semejante despliegue en personal y equipamiento a lo que sí que tiene retorno, que son las chapuzas en inmuebles; no a lo que sólo se traducirá en un incremento del gasto corriente de las instituciones públicas. Pero, como sostengo, no hay nada coherente en la operación ¿de imagen? que se ha montado la señora Salvador Rubert a costa de los incentivos ajenos. Les pondré un ejemplo. El 10/01/2017 aseguró que la Actuación de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) del Cabanyal-Canyamelar suponía una inversión de 12 millones de euros. Suma que nueve días después (19/01/17) cifró en 14.294.402. De los cuales, y esto es lo mejor, su departamento sólo aportará 1,2. Corriendo por cuenta de los vecinos (6,1), el Ministerio de Fomento (4,3) y el ayuntamiento (2,4) el resto.