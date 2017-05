El hombre y su periódico

Hace tiempo que no veo periódicos en un suelo fregado. Sí al bajar con frío los puertos en ciclismo. Y en los kioskos. También hace tiempo que los periódicos no envuelven pescado. Ahora envuelven personas. Muertas. De todas las cartas al director que he leído en los últimos tiempos, la más curiosa es la enviada al británico 'The Guardian'. Una señora cuáquera de York cuenta que su marido era un ávido lector del periódico británico y que habitualmente tenía la cabeza escondida tras sus páginas. Todavía en vida le sugirió que cuando muriera podrían envolverlo en el 'Guardian'. A él le pareció bien. El ataúd fue rellenado de periódicos viejos en la funeraria JG Fielder & Son, así se aseguraron de que Christopher (el muerto) tuviera sus crucigramas, cartas, editoriales o artículos favoritos. «Fue un gran éxito contemplado por más de 200 personas. Gracias, Guardian». Muy bonito, ¿pero vais a seguir comprándolo? Las gracias se dan mejor así.