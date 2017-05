Parece que los franceses han detenido la caída del mundo. Está bien el chico (garçon) nuevo de Francia. Parece un buen colega de todos los hombres. Necesitamos una semana en París. Un poco de Louvre, unos cruasanes para el desayuno, un poco de Torre Eiffel por la tarde. Espero que el chico nuevo de los franceses le parta la cara en la negociación del 'Brexit' al Churchill que manden los ingleses. El enemigo de la Unión Europea no son los desgraciados inmigrantes. El enemigo de Europa es el 'Brexit' y la desconfianza y el egoísmo y el nacionalismo cutre. Una gran puñalada por la espalda fue el 'Brexit'. Todos debemos de alegrarnos de lo que ha pasado en Francia. Lo que ha pasado en Francia es que el crecimiento impúdico del nacionalismo se ha caído. Trump y el 'Brexit' han tenido su Waterloo. El hombre naranja tendrá que cambiar de rollo. El chaval de los franceses viene fuerte. A ver qué sabe hacer cuando el hombre naranja lo acorrale en la Casa Blanca.

Ay, el chico de los franceses, quién tuviera uno así. Albert Rivera debe de estar de subidón. Porque el chico de los franceses es clavadito a Albert. ¿Por qué el chico de los franceses sí gana y Rivera no? Esa es la gran pregunta de Albert y tiene unos dos años para averiguar la respuesta. Parece un Obama juvenil el chico de los franceses. En España necesitamos un chaval así. Es guapo el tío. Viste bien. Y sobre todo: está en forma, se le ve ágil, delgado, con ganas, enamorado de Francia pero no nacionalista, ese es el punto. Enamorarse sí, dar la paliza no.

La Unión Europea podría empezar cambiando de idioma. Si yo fuera inglés, me moriría de risa viendo cómo usan mi lengua los franceses, los alemanes, los españoles y los italianos cuando se reúnen a debatir sus cosas y a hablar mal de los ingleses. Es lo primero que podrían hacer. Eso ya lo hizo Jean-Luc Mélenchon el otro día, cuando se puso a hablar en español en una entrevista de la BBC. Mélenchon derribó una brigada acorazada del 'Brexit' él solito cuando les dijo a los periodistas de la BBC que por qué tenía que darse por hecho que la entrevista era en inglés. Si yo fuese el inexistente ministro de Cultura español llamaba a Mélenchon y le daba una medalla y le regalaba un ático en Marbella.

Mélenchon es descendiente de emigrantes españoles, tiene un abuelo murciano. Plaza para Mélenchon en Murcia ya. Me cae muy bien Mélenchon, porque me caen muy bien los españoles.

No hay nada como vivir fuera de España una buena temporada, como es mi caso, para que te vuelvan a caer bien los españoles. Los pobres españoles que no encuentran a un político digno que les saque del atolladero. Los pobres españoles que serían incapaces de tener un gesto como el de Mélenchon con la BBC. Los pobres españoles que se pasan la vida aprendiendo inglés para acabar cobrando 800 euros al mes.