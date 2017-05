A nadie le gusta cumplir años, no nos engañemos. No viene bien y según alcanzas diferentes edades incomoda más. Por mucho que tratemos de convencernos, aunque lo llevemos con dignidad, pese a que hagamos toda clase de ejercicios para asumirlo, es un trámite que sabes que hay que pasar (la alternativa, francamente, es peor) pero que da pereza, y cierto temor. Y fastidio, sí. Si se pudiese procrastinar en esto más de uno lo haría sin dudarlo. Incluso los que fingen estar encantadísimos con soplar velas. No cuela en este caso.

Luego nunca es tan terrible. Como casi todo. Vamos muy rápido con la mente y llegamos hasta lugares que en realidad jamás deberíamos visitar. Pero pensar es gratis, quizá por eso abusamos pensando. A veces creo que tendríamos que pagar una especie de tarifa, como con el internet del móvil y que hubiese un momento en que no pudiéramos pensar más. Que se agotasen los datos. Y tener que aguardar hasta el mes siguiente. Y así pillarlo con más ganas, de un modo más productivo. Me he desviado de curva. Vuelvo al camino.

Nos hablaron de los terribles 20, y luego no resultaron para tanto. Nos asustaron con los 30, con la crisis de los 40, con el vértigo de los 50. Y una vez alcanzas cada una de estas metas compruebas que no todo es tan negro visto desde ellas. Tenemos una capacidad asombrosa de adaptación, esa es otra. Ir acaparando años tiene alguna que otra cosa positiva. Ganas experiencia, refuerzas tu seguridad, cribas los problemas, tienes más o menos claro lo que quieres -más o menos-. No está mal nada de eso. Son razones suficientes como para recibir bien la edad que tenga que venir. Conviene repetirse esto a uno mismo de vez en cuando. Ejercicios para envejecer. Alguien debería estar escribiendo ya ese libro.

Luego te enfrentas a una de Haneke. Esa peli que habla de amor, pero que da un terror absoluto. O te topas con un relato de Gudbergur Bergsson. Y te entran unas ganas terribles de llorar. Es imposible no pensar en tus mayores. Y en las paradojas de la vida, en que esas personas que te han cuidado estén ahora a tu cuidado, en que se vuelven más niños por dentro mientras que por fuera sea inevitable el ajamiento. No es sencillo asimilar esto, ni acostumbrarse. Y alguien debería hacernos pensar en ello a menudo. Estos días lo he hecho a propósito del Festival 10 Sentidos. Pero no suele haber costumbre.

Es más, no contentos con no prepararnos para algo con lo que vamos a tener que convivir y vivir lo complicamos más, colaboramos en esa absurda obsesión de esta sociedad por menospreciar, obviar y aislar lo relacionado con la vejez. Como si no fuese de por sí dura, todavía lo empeoramos. No aprendemos con eso. Dicen que con la edad se hace uno más sabio. Pues no se nota. O no aplicamos la sabiduría donde deberíamos.