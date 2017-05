Ciclismo de riesgo

Cumplida la cuarentena decidí radicalmente no jugar ni un solo partido de fútbol con los amigos. De esos que disfrutas cuando quedas una vez a la semana y juegas lo que se llama una 'pachanga'. Llegué a semejante conclusión tras comprobar que cada vez que se disputaba un partido, las lesiones se cebaban con alguno de los participantes que, emulando el ímpetu y la garra explosiva de sus ídolos bien entrenados, sometían sus cuerpos a sobrepasar el límite natural de su estado físico. Los partidos desembocaban en lesiones de lo más variadas: desde del clásico esguince hasta la temida rotura de ligamentos internos. Reconozco que mi afición al deporte desde muy niño me ha facilitado la comprensión y el desarrollo de valores como el esfuerzo, el respeto, el compromiso y sobre todo la educación. En este sentido, he cabalgado a lomos de una bicicleta de carretera en aquella época en la que el auge ciclista llegaba al máximo apogeo, cuando en la Primera de TVE retransmitían la Vuelta o el Tour con Perico o Induráin. !Qué grandes! Seguimos teniendo una gran afición en nuestra tierra pero después de ver el accidente de Oliva, en la que una joven bebida y drogada se ha llevado por delante al menos la vida de dos ciclistas, más de uno se plantea salir con la bici a practicar tan bella y exigente disciplina. Parecida a mi decisión con el fútbol, lo consideré un deporte de riesgo en el que te juegas tus huesos o directamente la vida, sin término medio. Ni el metro y medio de distancia de seguridad, ni el casco, ni la reducción de velocidad, ni salir el sábado por la mañana porque el domingo te arriesgas más a que un desgraciado, borracho y/o drogado se te lleve por delante con su coche, nada. Nada sustituye a una buena educación en el colegio, desde bien pequeño. Mientras tanto, ciclistas, llevad cuidado ahí afuera.