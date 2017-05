Contratar un entrenador contrastado no siempre es garantía de éxito pero es lo que más se le parece. Son de dominio público tanto los ejemplos de técnicos 'novatos' que terminan triunfando como los de entrenadores expertos que se estrellan en algún momento de su carrera como le sucedió al propio Marcelino en Sevilla, pero el Valencia ya ha agotado el cupo de experimentos rocambolescos y ha llegado la hora de 'asegurar el tiro'. No está muy claro si el camino por el cual el Valencia llega a la conclusión de Marcelino es el proceso lógico y profesional en un club organizado, porque resulta difícil entender cómo llegaron al 'Tribunal de Singapur' dos opciones tan dispares como la de Marcelino y Quique Setién, pero llegados a este punto es más importante el quién que el cómo. Tanto si se ha realizado un seguimiento exhaustivo como si se ha decidido lanzando una moneda al aire, lo importante es que ahora se sentará en el banquillo un entrenador del nivel deseado. Algo que debería ser habitual pero que, inexplicablemente, no sucede desde hace demasiado tiempo, excepción hecha del interinato de Voro al que hay que agradecerle haber resuelto con muy buena nota una situación comprometida. Siendo siempre una apuesta la contratación de un entrenador, fichar a Marcelino tiene mucho de sensatez después de haber andado demasiado tiempo sobre la cuerda floja porque su trayectoria y metodología le avalan por encima de otras opciones, con una carga de riesgo poco recomendable para un Valencia instalado en la esquizofrenia más absoluta. A partir de aquí las cosas pueden salir mejor o peor pero parece claro que no estamos ante otra de las 'charlotadas' a las que nos tiene, o nos tenía, acostumbrados Lim y eso podría incluso hacernos pensar que la apuesta por Mateo Alemany va en serio y que el discurso de exigencia de este último se ve realmente refrendado por la contratación de un entrenador que se ha venido significando por la máxima exigencia a sus plantillas. Ahora bien, ese discurso coherente del nuevo director general se verá -entonces sí- totalmente refrendado si todas las piezas del puzzle se alinean para que el fútbol nos vuelva a sonreír. La autoridad del entrenador debe ser reforzada desde la entidad para que la apuesta sea completa y, siempre dentro de los parámetros económicos posibles, conviene que tenga libertad absoluta para poner coto a la dictadura del futbolista, para sacar la escoba y limpiar a fondo lo que tenga que limpiar -que no es poco- dentro de un vestuario excesivamente acomodado y que sufra el menor número de intromisiones con el fin de acomodar la plantilla a su idea futbolística hasta las últimas consecuencias. Porque cuando las intromisiones llegan desde la profesionalidad resultan incómodas pero pueden incluso acabar saliendo bien pero. cuando estas llegan desde el capricho de un amo inexperto o el interés de agentes externos -portugueses o no-, ya sabemos cómo terminan.