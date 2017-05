¿Preocupados por nuestra cintura?

Lo de que la subida de los impuestos a las bebidas azucaradas que el Gobierno de Cataluña empezó a aplicar la pasada semana tiene por objeto reducir su consumo para de este modo salvaguardar la salud de los catalanes constituye una trola tan absolutamente infumable como esa otra, también fechada estos días, de que las ocho mil urnas que acaba de encargar Oriol Junqueras solo van a ser usadas para preguntarles a los vecinos de Sant Vicenç dels Horts sobre el alicatado de su nueva piscina municipal.

Los expertos lo han dicho una y mil veces y mi hijo de ocho años, consultado sobre el asunto, me lo acaba de corroborar: gravar los bienes de consumo solo modifica las pautas de comportamiento de los ciudadanos cuando el incremento del precio final resultante del nuevo gravamen es tan estratosférico que la compra del producto deviene imposible para la mayoría de los bolsillos. De no ser así, la también sensible subida del impuesto de sucesiones en varias comunidades habría disminuido en idéntica proporción el número de fallecimientos, y no creo que ese haya sido el caso. Lo que sucede es que gravámenes de ese calibre no solo serían discriminatorios para las clases populares, sino que resultarían contrarios a los principios del libre mercado que nuestra Constitución recogía la última vez que la miré. De modo que en tanto la cocacola no se sirva al precio del Hennessy o la fanta al del Rémy Martin, los catalanes seguirán bebiendo refrescos con la misma fruicción que antes. Con la sola diferencia de que al hacerlo no solo engordarán ellos, sino también las arcas de su gobierno.

En todo caso, resulta extremadamente sintomático que esa -la salvaguarda de nuestra salud- haya sido la razón aducida por el ejecutivo catalán para justificar su nuevo gravamen. Algo que, en honor a la verdad, no le diferencia en nada de otros gobiernos -tampoco aquí faltan un par de iluminados dispuestos a llevar el tema a las Cortes- siempre preparados para decirnos lo que debemos hacer con nuestra salud y a presionarnos a través del bolsillo para hacer su argumento más persuasivo. Y es que si unos gravan las bebidas azucaradas, otros lo hacen con el tabaco, la gasolina o el alcohol. Lo que resultaría lógico desde la perspectiva de un estado autoritario, sobrado de poder para imponer conductas a sus súbditos y cargado de paternal autoridad para desaconsejarles comportamientos nocivos, pero resulta difícil de encajar en los patrones de un sistema democrático, en donde se supone que los individuos son libres y el pueblo soberano. Un problema si cabe más grave en el momento en el que se cruza la estrecha frontera que separa el decirnos qué debemos beber, del decirnos en qué debemos creer, qué podemos pensar, cómo debemos hablar, o a quien nos está permitido leer. Un envite que me temo se nos lanzó hace ya mucho tiempo, y en el que perdimos bastante más que el placer de una cocacola bien fría.