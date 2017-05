Fiesta del mig any

Me pregunto si en la fiesta autonómica del segundo año de la Victoria, habrá niños y niñas con pompones de color morado, coreografías del pueblo feliz ante sus gobernantes y desfile de las fuerzas vivas de la sociedad, agradecidas por los años de crecimiento y bonanza. No es que considere equiparable el aniversario de «dos años de políticas valientes» con los cumpleaños de Kim Jong-Un pero la sola posibilidad de celebrar media legislatura por parte del Botànic ya me resulta pintoresco. O propagandístico a la vieja usanza, quiero decir.

Hay dos aspectos que nos acercan al paraíso coreano. Uno, la fiesta popular para celebrar un hecho político sobre el que no hay conciencia social de conquista ni triunfo. El evento no nace de la alegría ciudadana sino del interés político. Los valencianos no celebramos por la calle la llegada del tripartito ni haríamos lo mismo en su aniversario si no hubiera una mecha institucional que lo convocara. No es comparable con otros acontecimientos que echan a la gente a las calles. En su clave, el más reseñable fue la llegada de la República o el triunfo del Frente Popular. Que, en esos casos, las instituciones decidan celebrar aniversarios o festejos de recuerdo se justifica porque recogen el sentir colectivo y la fiesta oficial es la institucionalización de la alegría popular que se manifiesta llenando las calles. Pero lo más próximo a eso que hemos vivido por aquí es un mundial de fútbol o, más recientemente, la subida del Levante a Primera.

En el caso del tripartito no hay tal. No niego que haya sectores muy felices con el gobierno del Botànic y que tengan ganas de exteriorizar su ilusión per tot arreu, pero su llegada al poder fue fruto de un pacto nada fácil, no de una capacidad indiscutible para arrasar en las urnas y para representar de forma unánime el sentir de los valencianos. Las verdaderas fiestas nacen de abajo arriba, no al revés. En Corea, la manifestación de alegría colectiva viene impuesta, como las lágrimas por la muerte del Amado líder, padre del botarate de ahora; por eso sabemos que son falsas tanto la felicidad como la infelicidad.

El segundo aspecto que nos aproxima es la forma de convocar y resumir el presunto evento feliz. Dice el eslogan de la jornada que se conmemoran los «dos años de políticas valientes». Quienes tienen que juzgar si hay valentía o no son los ciudadanos, no sus hacedores. Que uno mismo convoque a los demás a celebrar su capacidad para ser decidido y audaz es más propio de Luis XIV que de una democracia. Recuerda a las bodas de los nobles con su magnanimidad para que los súbditos fueran tan felices como ellos. Ni de broma lo eran. Por eso recurrían a entregar comida o monedas con los que hacer sonreír, artificialmente, al pobre. Intentaban convencerse de que la alegría era compartida pero quienes más perdían eran quienes se lo creían, no quienes celebraban la moneda cogida al vuelo.