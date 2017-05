BENDITA COHERENCIA

A veces sospecho que mantener una posición absolutamente coherente no es sino un estricto corsé que nos esclaviza el pensamiento. Los grandes talentos de la creación lucen personalidades complejas teñidas de profundas contradicciones. La coherencia, quizá, está sobrevalorada. Pero claro, como todo en la vida, lo ideal sería mantener cierto equilibrio. Ni tanto ni tan calvo, como apuntó algún poeta urbano. Entre mi repertorio de amistades encuentro agnósticos, ateos y católicos practicantes de misa semanal junto a sus criaturas. A los amigos no les exijo carné de nada, tan sólo que irradien tolerancia y que resulten interesantes cuando las tertulias, pero me alegra comprobar que, al menos, los que ejercen de católicos genuinos no se dedican a trincar la pasta del prójimo ni a urdir ardides trapisondistas que arramblan con dineros públicos. Coherencia. Porque esto de rezar y de aleccionar al prójimo mientras se trabaja en tramas corruptas empleando astucia diabólica, qué quieren, me escandaliza. Estos ejemplos de doble moral, de incoherencia, me superan. Ignoro si Marta Ferrusola, la virtuosa madre superiora del clan, al acudir al confesionario le narraba al sacerdote sus trapicheos, esos presuntos y descarados robos que jalonaron su existencia durante más de dos décadas. A lo mejor no, pues igual consideraba que esos millones acumulados no respondían a un escamoteo infernal, sino a un asunto de mera justicia ya que ella y los suyos, seres angelicales y píos, lo merecían. Como pecador recalcitrante, no pretendo aleccionar al personal, pero semejante caso de incoherencia me pasma. Y cómo me alegra comprobar que mis amigos católicos son personas honestas que sintonizan con los preceptos de la Iglesia. La madre superiora Marta ni siquiera muestra arrepentimiento. Coño, así también soy yo católico.