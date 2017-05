Empecé de periodista siendo cuatro años becario en una emisora de radio de un pueblo de Valencia. Cuatro años durante los que, no es que no cobrara más allá de gastos, es que trabajar me costaba dinero, o más bien a mis santos padres. Cuatro años en los que mi (su) cuenta corriente sufrió. Pero volvería a hacerlo. Cuatro años o los que fueran. Lo que yo aprendí entonces, no tanto de técnicas periodísticas como de seguridad, soltura, trabajo en equipo y disfrutar con el oficio, no tiene precio.

Hoy, pese a estar ya maleado tras casi dos décadas dándole a la pluma y escamado con salarios y horas extra por amor al arte (y que viva el arte) sigo pensando lo mismo. Si el reloj del tiempo volviera atrás y me ofrecieran un contrato de becario en The New York Times, ni se me pasaría por la cabeza preguntar eso tan de moda ahora de cuánto voy a cobrar y a qué hora voy a salir. De locos. Como de locos es la polémica de los becarios de los chefs que no cobran. Otra cosa son los 10.000 euros por programa de Masterchef que se lleva el artífice de la bulla, Jordi Cruz, que siendo dinero de la televisión pública, sí tiene huevos. Culinariamente hablando, digo.

Lo de la 'nueva cocina', los fogones deconstruidos o como quiera llamarse no es santo de mi devoción. Pero en este caso defiendo y comparto los argumentos de Jordi Cruz. Es de cajón: lo que uno aprende siendo becario en The New York Times, El Celler de Can Roca, Apple o cualesquiera otra firma puntera en lo suyo, no tiene precio. Si me aprietan esos becarios de oro deberían hasta pagar. ¿Cuánto les costaría un máster con esos profesionales? Un pastón. Otra cosa es que el contrato y sueldo de becario se eternicen y acaben encubriendo un trabajo resustituyendo a un puesto laboral. Que también lo hay. Y mucho. Piratas no faltan.